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Прямая трансляция творческой встречи с Николаем Расторгуевым в МИЦ «Известия»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Live 3 255

Мероприятие посвящено 65-летию знаменитого музыканта.

Фото, видео: ТАСС / Максим Блинов

Творческая встреча с народным артистом России Николаем Расторгуевым проходит в пресс-центре МИЦ «Известия». Мероприятие посвящено 65-летнему юбилею знаменитого музыканта.

Лидер группы «Любэ» делится планами на будущее, секретами успешной творческой карьеры и интересными историями из жизни популярных исполнителей.

В рамках встречи Расторгуев представил сборник «Свое», в который вошли любимые песни коллектива, отобранные им лично. Также артист анонсировал праздничные концерты «Любэ», которые состоятся в московском «Крокус Сити Холле» 22 и 23 февраля и в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге 26 февраля.

На днях Николай Расторгуев посетовал в беседе с 5-tv.ru, что группе «Любэ» до сих пор приходится играть концерты, перенесенные из-за локдауна в 2020 году. Между тем разбушевавшийся штамм «омикрон» опять грозит ограничительными мерами и ставит под вопрос концертную деятельность звезд шоу-бизнеса. При этом больше всего певец переживает не за себя и коллег-артистов, а за тех, «кто продает билеты, убирает залы, освещает и строит звук» на выступлениях.

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