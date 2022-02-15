🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Бурляев рассказал о депрессии Кириенко после смерти мужа: «Хотела отойти от дел»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 3 767

Знаменитый артист назвал качества, которые отличали его друга и соратницу от современных актрис.

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Николай Бурляев на прощании с Зинаидой Кириенко рассказал, что она была его другом и соратницей по организации фестиваля «Золотой витязь». Актер признался, что уход Кириенко стал для него тяжелым ударом.

«Когда только в 1992 году родился фестиваль „Золотой витязь“, она и Аристарх Ливанов были рядом. Потом она потеряла мужа. Хотела отойти от дел, закрыться, но мы убедили ее не делать этого. Все это время Зинаида Кириенко была рядом. Она останется символом чистоты, неподкупности, целомудрия — того, что сейчас выветривается из артисток. Она оставалась верной своему мужу и искусству», — сказал народный артист РФ.

Звезда советских фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля на 89-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. В больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Кроме того, она была частично парализована и получила положительный тест на коронавирус.

Сын актрисы Максим сообщил, что за несколько недель до смерти она стала жаловаться на слабость и упадок сил, а 10 февраля начала терять сознание. На скорой Кириенко доставили в больницу, где врачи сделали все возможное для ее спасения. Однако у актрисы на фоне коронавируса не выдержало сердце.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с церемонии прощания с Зинаидой Кириенко в московском Доме кино.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.17
-0.41 86.27
-0.58
Активизируется внутренний змей: что приготовили людям 15-е лунные сутки

Последние новости

15:24
«Сладкая смерть»: диетолог рассказала, почему сахарозаменители опаснее сахара
15:15
Прямая трансляция творческой встречи с Николаем Расторгуевым в МИЦ «Известия»
15:12
Бурляев рассказал о депрессии Кириенко после смерти мужа: «Хотела отойти от дел»
15:09
Активизируется внутренний змей: что приготовили людям 15-е лунные сутки
15:01
Сергей Лавров встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау в Москве
14:49
Корабли Северного флота начали учения в Баренцевом море

Сейчас читают

Акушер-гинеколог рассказала, когда можно забеременеть после COVID-19
Церемония прощания с Зинаидой Кириенко проходит в московском Доме кино
Умер актер из «Человека-амфибии» Геннадий Митрофанов
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год