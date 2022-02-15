Бурляев рассказал о депрессии Кириенко после смерти мужа: «Хотела отойти от дел»

Николай Бурляев на прощании с Зинаидой Кириенко рассказал, что она была его другом и соратницей по организации фестиваля «Золотой витязь». Актер признался, что уход Кириенко стал для него тяжелым ударом.

«Когда только в 1992 году родился фестиваль „Золотой витязь“, она и Аристарх Ливанов были рядом. Потом она потеряла мужа. Хотела отойти от дел, закрыться, но мы убедили ее не делать этого. Все это время Зинаида Кириенко была рядом. Она останется символом чистоты, неподкупности, целомудрия — того, что сейчас выветривается из артисток. Она оставалась верной своему мужу и искусству», — сказал народный артист РФ.

Звезда советских фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля на 89-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. В больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Кроме того, она была частично парализована и получила положительный тест на коронавирус.

Сын актрисы Максим сообщил, что за несколько недель до смерти она стала жаловаться на слабость и упадок сил, а 10 февраля начала терять сознание. На скорой Кириенко доставили в больницу, где врачи сделали все возможное для ее спасения. Однако у актрисы на фоне коронавируса не выдержало сердце.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с церемонии прощания с Зинаидой Кириенко в московском Доме кино.