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Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях жизни мамы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 125

Звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» не стало в ночь на 12 февраля. Ее родные рассказали, что врачи изо всех сил старались спасти знаменитость.

Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях жизни мамы

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Тема:
Умерла Зинаида Кириенко Омикрон

Сын звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» Зинаиды Кириенко Максим рассказал о последних днях жизни 88-летней мамы. По словам Максима, вся семья, включая Кириенко, следовала предписаниям врачей и вакцинировалась еще в начале 2021 года, а в октябре прошлого прошла ревакцинацию.

«И мама тоже все это проделала, поэтому была спокойна за себя, но меры предосторожности соблюдала. Однако потом пришел „омикрон“. Мы все слегли после Нового года», — заявил Максим KP.RU.

За несколько недель до смерти актриса стала жаловаться на слабость, упадок сил. А два дня назад, 10 февраля, она начала словно терять сознание и проваливаться в сон. Родные вызвали скорую помощь. 

«Она находилась в реанимации, врачи делали все, чтобы ее спасти. И у нас была надежда, что мама выкарабкается, она очень сильная. Утром позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти», — отметил он.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 15 февраля, в Доме кино. Вопреки предположениям, Кириенко будет похоронена отдельно от любимого мужа Валерия Тарасевского, с которым прожила 44 года, на Троекуровском кладбище. Как отметил сын, все дело в том, что на подмосковном кладбище, где похоронен папа, для мамы уже нет места.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, вскоре став актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Однако надолго в нем не задержалась, как и в Московском драматическом театре на Малой Бронной. А вот в Театре-студии киноактера актриса с 1961 года проработала больше 30 лет.

Кроме выступлений на сцене, Кириенко известна по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и других. Она считается советской кинозвездой 1950-1960-х годов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Никоненко отреагировал на смерть Зинаиды Кириенко.

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