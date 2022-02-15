Церемония прощания с Зинаидой Кириенко проходит в московском Доме кино

Церемония прощания с советской актрисой, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко проходит в Большом зале Дома кино в Москве. Затем звезду фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» похоронят на Троекуровском кладбище.

Кириенко умерла в ночь на 12 февраля на 89-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Уже в больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Кроме того, она была частично парализована, к тому же получила положительный тест на коронавирус. Причиной смерти, скорее всего, стали последствия одного из перечисленных недугов.

Известие о смерти Кириенко стало потрясением для знавших ее советских и российских актеров. Народный артист РСФСР Сергей Никоненко не смог сдержать слез и выразил сожаление из-за недооцененности великой актрисы. Вдова Валентина Гафта, народная артистка РФ Ольга Остроумова тоже очень расстроилась — она призналась, что узнала о смерти Зинаиды Кириенко в день похорон близкого человека. Известный киновед Александр Поздняков объяснил, почему умершую актрису «боготворили» и считали «символом чистой красоты».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис передал пророческие слова Зинаиды Кириенко незадолго до ее кончины.