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Гремучая смесь: какие знаки зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 6 599

Некоторые созвездия идеально соотносятся в отношениях, а связь остальных наоборот — ведет к настоящей катастрофе.

Гремучая смесь: какие знаки зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Многие знаки зодиака подходя друг другу идеально или же их союз просто ведет к хорошим взаимоотношениям. Однако есть такая категория синергии созвездий, которая принесет исключительно разрушительное воздействие в жизни людей. О том, каких тандемов стоит избегать, рассказал сайт The Ftimes.

Близнецы и Телец

Представителей этих знаков ожидают очень непростые романтические отношения. Спокойные и домашние Тельцы тяготеют к созданию своего уютного семейного очага, когда как воздушный знак Близнецы направляет свою энергию в пространство. Им чужда рутина и постоянность — они стремятся к непредсказуемости.

На первых порах знаки влечет друг к другу, но со временем они понимают, что на жизненном пути ни одному из этих созвездий не суждено быть вместе.

Козерог и Овен

Козерог и Овен — прирожденные лидеры. Именно по этой причине они и не смогут сработаться в коллективе. Представители созвездия постоянно будут «перетягивать на себя одеяло», поэтому в работе им стоит четко разделить свои обязанности. Желательно, чтобы они работали в разных коллективах.

Рак и Стрелец

Представители этих знаков будут испытывать себя на прочность в семейных отношениях, особенно, если дело касается кровно-родственных связей. Эмпатичные Раки всегда пытаются поставить себя на место своего собеседника и понять его. Однако Стрельцы не готовы проникаться чужими чувства — они руководствуются своими эгоистичными намерениями. Если попытаться переубедить Стрельцов, то это может закончиться грандиозным скандалом.

Лев и Скорпион

Если не самая лучшая, но все же романтическая связь между этими знаками возможна, то дружба — никогда. Львы всегда навеселе — они обожают вечеринки и задорное времяпрепровождение, когда Скорпионы больше одиночки и ценят тихие посиделки. В работе они единолично продвигают свой проект. Они раздражают друг друга, ведь для одного знака черты другого попросту неприемлемы — зачастую между ними происходят конфликты, ведь ни Лев, ни Скорпион не отличаются терпением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака кармически связаны между собой.

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