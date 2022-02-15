Обнаженная натура: почему Проклова продолжает загорать топлес в 68 лет

Актриса является счастливой обладательницей особняка в Краснодарском крае. Она приезжает туда в бархатный сезон, чтобы вдоволь поплавать и позагорать на диком пляже.

Елена Проклова разоткровенничалась в беседе с журналистами Wday.ru, признавшись, что даже в 68 лет продолжает загорать топлес. Восстанавливающаяся после инсульта в январе актриса строит дом в Сочи — у нее большие планы по превращению выкупленного участка в маленький личный рай.

Она рассказала, что любит отдыхать на Черном море, но осенью, когда разъезжается основная масса детей с бабушками.

«В Хосте есть дикий пляж, куда я обычно хожу. Прохожу необходимые десять тысяч шагов в день туда, где хрустальная вода, никого с утра нет и можно загорать топлес», — поделилась Проклова.

По словам актрисы, осенью ей совсем не холодно купаться в море. При желании она даже готова окунуться в декабре.

«Я люблю прохладную воду. Для меня 20 градусов — это тепло. Я сегодня в пруду плавала, а вода там значительно холоднее», — рассказала звезда.

В разговоре Проклова призналась, что любит загорать в одних трусах. Она объяснила, почему предпочитает пляжный отдых топлес даже в столь почтенном возрасте.

«Я считаю, что нагота более естественна, чем одежда», — заявила артистка.

Проклова старается поддерживать себя в тонусе, регулярно посвящая время процедурам красоты. Она даже отдает себя «на корм» рыбкам — в SPA-салонах в специальные аквариумы погружают только ноги, а актриса предпочитает массаж всего тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Проклова пригласила новую семью мужа в дом на своем участке.