🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Обнаженная натура: почему Проклова продолжает загорать топлес в 68 лет

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 035

Елена Проклова призналась, что в 68 лет продолжает загорать топлес

Обнаженная натура: почему Проклова продолжает загорать топлес в 68 лет

Фото: ТАСС / Куров Александр

Актриса является счастливой обладательницей особняка в Краснодарском крае. Она приезжает туда в бархатный сезон, чтобы вдоволь поплавать и позагорать на диком пляже.

Елена Проклова разоткровенничалась в беседе с журналистами Wday.ru, признавшись, что даже в 68 лет продолжает загорать топлес. Восстанавливающаяся после инсульта в январе актриса строит дом в Сочи — у нее большие планы по превращению выкупленного участка в маленький личный рай.

Она рассказала, что любит отдыхать на Черном море, но осенью, когда разъезжается основная масса детей с бабушками.

«В Хосте есть дикий пляж, куда я обычно хожу. Прохожу необходимые десять тысяч шагов в день туда, где хрустальная вода, никого с утра нет и можно загорать топлес», — поделилась Проклова.

По словам актрисы, осенью ей совсем не холодно купаться в море. При желании она даже готова окунуться в декабре.

«Я люблю прохладную воду. Для меня 20 градусов — это тепло. Я сегодня в пруду плавала, а вода там значительно холоднее», — рассказала звезда.

В разговоре Проклова призналась, что любит загорать в одних трусах. Она объяснила, почему предпочитает пляжный отдых топлес даже в столь почтенном возрасте.

«Я считаю, что нагота более естественна, чем одежда», — заявила артистка.

Проклова старается поддерживать себя в тонусе, регулярно посвящая время процедурам красоты. Она даже отдает себя «на корм» рыбкам — в SPA-салонах в специальные аквариумы погружают только ноги, а актриса предпочитает массаж всего тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Проклова пригласила новую семью мужа в дом на своем участке.

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.17
-0.41 86.27
-0.58
Как повелевают и покоряются друг другу разные знаки зодиака

Последние новости

9:45
Как повелевают и покоряются друг другу разные знаки зодиака
9:33
В России появились фейковые приложения для инвестиций в газ
9:22
Стало известно, будет ли Рособрнадзор переносить досрочный период ЕГЭ из-за COVID
9:08
Горите, но не сгорайте! Китайский совет дня на среду, 16 февраля
8:55
Диета, гигиена или операция: как эффективно снизить обильное потоотделение?
8:44
Откачавшая жир Семенович похвалилась результатом: «Кожа не висит!»

Сейчас читают

Гребем деньги лопатой: как разбогатеть каждому знаку зодиака
Поцелуй или объятия? Что полезнее для здоровья и любовных отношений человека
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год