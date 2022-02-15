Обнаженная натура: почему Проклова продолжает загорать топлес в 68 лет
Елена Проклова призналась, что в 68 лет продолжает загорать топлес
Фото: ТАСС / Куров Александр
Актриса является счастливой обладательницей особняка в Краснодарском крае. Она приезжает туда в бархатный сезон, чтобы вдоволь поплавать и позагорать на диком пляже.
Елена Проклова разоткровенничалась в беседе с журналистами Wday.ru, признавшись, что даже в 68 лет продолжает загорать топлес. Восстанавливающаяся после инсульта в январе актриса строит дом в Сочи — у нее большие планы по превращению выкупленного участка в маленький личный рай.
Она рассказала, что любит отдыхать на Черном море, но осенью, когда разъезжается основная масса детей с бабушками.
«В Хосте есть дикий пляж, куда я обычно хожу. Прохожу необходимые десять тысяч шагов в день туда, где хрустальная вода, никого с утра нет и можно загорать топлес», — поделилась Проклова.
По словам актрисы, осенью ей совсем не холодно купаться в море. При желании она даже готова окунуться в декабре.
«Я люблю прохладную воду. Для меня 20 градусов — это тепло. Я сегодня в пруду плавала, а вода там значительно холоднее», — рассказала звезда.
В разговоре Проклова призналась, что любит загорать в одних трусах. Она объяснила, почему предпочитает пляжный отдых топлес даже в столь почтенном возрасте.
«Я считаю, что нагота более естественна, чем одежда», — заявила артистка.
Проклова старается поддерживать себя в тонусе, регулярно посвящая время процедурам красоты. Она даже отдает себя «на корм» рыбкам — в SPA-салонах в специальные аквариумы погружают только ноги, а актриса предпочитает массаж всего тела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Проклова пригласила новую семью мужа в дом на своем участке.
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