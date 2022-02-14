Елена Проклова пригласила новую семью мужа в дом на своем участке

Если бывший муж Елены Прокловой заведет новую семью, она с распростертыми объятиями примет всех во втором доме на своем участке. Такое заявление актриса сделала в интервью для «Антенны-Телесемь». Свей личной жизнью после третьего развода кинозвезда заниматься более не желает, но экс-супругу желает счастья и не намерена препятствовать. Даже поможет.

Вместе Проклова и бизнесмен Андрей Тришин прожили 30 лет, родили общую дочь Полину. Развелись в 2015-м, но продолжают жить вместе. За годы брака они стали родными людьми, и хотя романтические чувства давно угасли, связь по-прежнему крепка.

«Большинство семей, за которыми я наблюдаю, после такого количества лет живут вместе по привычке, из удобства. У них общие дети, общий дом, но у него своя жизнь, а у нее своя, и они просто не замечают друг друга. К этому времени часто место любви занимает накопленное раздражение, но люди к этому привыкают и считают нормальным. А я нет», — говорит актриса.

Проклова никого не винит в том, что любовь закончилась. Но и играть в супругов с Тришиным не хочет. Поэтому развод был неминуем. При этом артистка с мужем не стали делить общий загородный дом, который обустраивали вместе. Выгонять мужчину Проклова тоже не сочла правильным. Так и живут под одной крышей как родственники. А если вдруг у бизнесмена появится новая семья, ей легко найдется место под той же крышей. Звезда пообещала до конца своих дней соблюдать интересы избранника, быть рядом в горе и в радости. И держит данное слово.

«Я не хочу пробовать никаких новых отношений. Наконец-то настал возраст, когда все время можно посвятить себе. Если он захочет семью — пожалуйста. Есть второй дом на этом же безграничном участке — туда и приведет», — сказала Проклова.

Недавно актриса перенесла инсульт. Тришин по этому поводу высказался весьма эмоционально. Мужчина заявил, что годами предупреждал супругу о необходимости более внимательного отношения к своему здоровью, но не могу «достучаться». В начале года актриса сутки провела в реанимации, после чего начала восстановительную терапию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Елена Проклова вернется в театр.