Пожуй ему ушко: что возбуждает разные знаки зодиака

Свои сексуальные предпочтения есть у каждого знака зодиака. Удивить тайными знаниями возлюбленного или любимую можно не только в День святого Валентина. Достаточно знать дату рождения партнера, и поток наслаждения откроется для вас обоих.

Овен

Чтобы возбудить Овна, нужно уделить пристально-нежное внимание его буйной голове. Можно прибегнуть к эротическому массажу верхней части туловища или покрыть ласками лицо — от одного только прикосновения этот огненный знак вспыхнет словно спичка. Результат не заставит себя ждать: Овен-мужчина или Овен-женщина заведется с пол-оборота.

Телец

Телец славится тем, что любит давать подсказки своим партнерам, чтобы быстрее довести их до оргазма. Однако ключик к раскрытию сексуальности самих Тельцов — в общении. Прежде всего, с ними нужно обговорить, что им нравится и что реально их возбуждает и только тогда приступать к действиям.

Близнецы

Двойственный характер знака зодиака предполагает его страсть к ролевым играм. Во время романтической встречи постоянно шутите с ним, слегка подтрунивая: таким образом вы подогреете к себе интерес и сможете долго откладывать оргазм, чтобы затем слиться в едином экстазе.

Рак

Рожденные под этим знаком зодиака нежны и чувствительны, в отношениях Раки ценят, прежде всего, безопасность. Нежность и мягкость — подпитка их сексуальной жизни. Раки обожают ласки и объятия и объятия, это заставляет их таять в постели.

Лев

Львы, как правило, страстны и выделяются харизмой в чувственных отношениях. Лев жаждет, чтобы его обожали, восхищались им, чтобы он всегда был желаемым объектом для партнера. Льва возбудит сексуальный массаж и приглушенный свет.

Дева

Дев отталкивают антисанитарные условия. Поэтому, если вы наметили секс-развлечения на кухне, сообщите своему любовнику-Деве, что вы уже запаслись антибактериальными салфетками — что может быть сексуальнее этого?

Весы

Весы любят заводить отношения. При этом они не из тех, кто боится узнать, что именно чувствует их партнер — на самом деле, это им необходимо. Рожденные под покровительством Венеры очень любят секс. Весам может понравиться внимание касания в области бедер.

Скорпион

Управляемые Плутоном, планетой подземного мира, Скорпионы любят баловаться играми, где могут проявить свое доминирование, их сильно возбуждает БДСМ. Они не боятся нарушать табу, поэтому смело пускайтесь в эротические фантазии со своим Скорпионом.

Стрелец

Любитель приключений, Стрелец, так же жаждет новизны в сексе, как и в любой другой сфере жизни, а потому будет счастлив попробовать любую новую сексуальную позу, воплотить необычную фантазию и не откажется от секс-игрушек.

Козерог

Предприимчивые Козероги относятся ко всему слишком серьезно, ожидая при этом того же от и от своих партнеров. Для того, чтобы «завести» Козерога, нежно сожмите его ноги: так вы снимете напряжение и сможете начать путь на вершину наслаждения.

Водолей

Когда дело доходит до секса, этот мятежный воздушный знак не боится дать волю своим чувствам. Водолеев особенно возбуждает все, что идет вразрез с общественными и моральными устоями. Они обожают ролевые игры, а с завязанными глазами они быстрее достигают чувственной разрядки.

Рыбы

Чувствительным Рыбам просто необходимо чувствовать себя комфортно с партнером, чтобы отдаться ему. Возбудить Рыбок поможет массаж ног, но факт осознания того, что партнер так же страстно желает отправиться за чувственными наслаждениями, подогревает их и приводит к логичной развязке.

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