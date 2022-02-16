Геннадия Зюганова выписали после госпитализации с подозрением на COVID

Бессменный лидер коммунистической партии России Геннадий Зюганов сообщил о выписке из Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ. В беседе с РИА Новости политик заявил, что чувствует себя удовлетворительно.

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — сказал Геннадий Андреевич.

Глава КПРФ долгое время уклонялся от конкретного ответа на вопрос о своем диагнозе. У 77-летнего политика подозревали COVID, но по факту никаких симптомов болезни, кроме характерных для привычного ОРВИ, выявлено не было.

11 февраля секретарь ЦК компартии Сергей Обухов сообщал, что Зюганову сделали компьютерную томографию легких. Исследование не выявило никаких серьезных изменений или обширного поражения, характерного при коронавирусе. Геннадий Андреевич при этом склонен думать, что действительно «словил» рядовую простуду.

Лидер компартии РФ проходил лечение в VIP-палате. Недавно в ту же клинику, куда попал Зюганов, госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Состояние последнего пока оценивается как тяжелое — у него обнаружили COVID и воспаление мозга. Врачи не рискуют отключать политика от аппаратов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто предлагал госпитализированному Геннадию Зюганову водку.