Чудо-средство из детства: от каких заболеваний помогает чеснок

Знакомый большинству продукт защищает обладает профилактическим свойством и может защитить от онкозаболеваний, считает врач.

Чеснок используется в медицине более трех тысяч лет. Древние египтяне даже не использовали продукт в пище, а только лечили им болезни. Сегодня чеснок остается одним из главных средств народной медицины во многих странах. В сети ходят легенды о пользе жареного чеснока, несколько зубчиков которого приведут организм в порядок за сутки. Да и в России с детства приучают защищаться чесноком от инфекций: бабушки вешали коробочку с зубчиками чеснока на шею ребенку. Какие болезни может вылечить чеснок, 5-tv.ru рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Полезные свойства чеснока

Чеснок богат микроэлементами: калием, кальцием, фосфором, витаминами группы B и C. Но его сложно есть большинству людей из-за специфического вкуса. В состав чеснока входят фитонциды и аллицин, из-за которого чеснок обладает остротой и своеобразным вкусом.

«За счет фитонцидов чеснок способен снизить заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Он может использоваться для профилактики лечения заболевания дыхательной системы», — утверждает врач-гастроэнтеролог.

Но чеснок помогает не только от инфекционных заболеваний. Употребление чеснока приводит к снижению артериального давления, поэтому он используется в комплексной терапии от реальной гипертензии. Также чеснок способен снижать общий уровень холестерина за счет снижения вредной фракции, липопротеидов низкой плотности. У употребляющего чеснок в пищу человека уменьшаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Чеснок в своем составе содержит антиоксиданты. Это может приводить к улучшению работы головного мозга и печени. Так как в состав входит кальций, то укрепляется костная система», — поясняет гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

У чеснока есть профилактическое действие по отношению к раку легких и других онкозаболеваний за счет аллицина. Но стоит помнить, что этого соединения нет в цельном чесноке. Поэтому продукт необходимо употреблять в пищу разделенным.

Кому нельзя есть чеснок

Чрезмерное употребление чеснока может нести и некоторые неприятные последствия, предупреждает врач. Прежде всего — внешние: при потреблении чеснока от человека может исходить своеобразный запах.

Кроме того, от продукта стоит держаться подальше людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — гастритом, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Эти болезни могут обостриться.

Чеснок не показан при гипермоторной дискинезии желчевыводящих путей. Продукт не рекомендуют тем, кто страдает заболеванием почек и хронической почечной недостаточностью. При этих заболеваниях чеснок вызывает аллергию. Врач не советует его и тем, у кого диагностировано ожирение, поскольку чеснок обладает высокой калорийностью.

Здоровому человеку для поддержания иммунитета гастроэнтеролог советует есть от одного до трех зубчиков чеснока в день. Это может способствовать профилактике заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологических и респираторных заболеваний.

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