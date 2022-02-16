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Умер бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 5 899

Советскому государственному деятелю, обладателю ордена Почета РФ было 94 года.

Умер бывший замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

Фото: ТАСС / Черединцев Валентин

Умер экс-министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Борис Бальмонт. Участнику Великой Отечественной войны, бывшему первому замминистра ракетно-космической отрасли Советского Союза было 94 года. О кончине советского госдеятеля сообщил «Роскосмос».

«Ракетно-космическая отрасль России и госкорпорация „Роскосмос“ глубоко скорбит по поводу кончины советского государственного деятеля, бывшего министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981-1986), первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР (1973-1981), председателя Межведомственного совета по проекту „Энергия-Буран“ в 1975–1981 годах, депутата Верховного Совета СССР нескольких созывов, ветерана Великой Отечественной войны <…> Бориса Владимировича Бальмонта», — гласит сообщение.

Как отметили в госкорпорации, многие серьезные шаги отечественной космонавтики стали возможны, в том числе, и при помощи покойного госдеятеля. «Роскосмос» принес свои соболезнования родным и близким экс-министра.

Борис Бальмонт родился в 1927 году. За свою жизнь он трудился на различных должностях в госаппарате СССР. Герой Социалистического Труда, обладатель четырех орденов Ленина и ордена Почета — всю жизнь Бальмонт трудился на благо своих сограждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер журналист «Комсомольской правды» Александр Щербаков.

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