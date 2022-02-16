Умер журналист «Комсомольской правды» Александр Щербаков
Точную причину трагедии друзья и коллеги пока не называют.
Фото: Facebook / Клуб журналистов всех поколений "Комсомольской правды"
На 84-м году жизни скончался известный журналист и писатель, сотрудник «Комсомольской правды» Александр Щербаков. Трагическую новость сообщила председатель клуба ветеранов СМИ, где работал покойный, Людмила Семина.
Женщина призналась, что восприняла утрату с тяжелым сердцем. Для многих Щербаков был не просто коллегой, а настоящим другом, товарищем, на которого можно было положиться в любой ситуации, ну и конечно, большим профессионалом.
«Мягкий интеллигентный, дружелюбный человек, от которого буквально веет порядочностью и каким-то простодушным хитрованством. Видно, что человек не без ехидцы, но беззлобный, скорее, юморной. Саша стал для меня авторитетом в журналистике», — прокомментировала трагедию Семина.
Александр Щербаков родился в 1938 году. Он окончил Уральский государственный университет, получив диплом журналиста. Кроме «Комсомолки» писатель трудился на издания «Огонек», «Литературка», «Журналист» и другие. Его страстью было не только написание текстов репортажей, новостей, но и выпуск книг. Одна из самых известных — «Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой».
«Хотя основная специальность Щербакова — быть отличным ответсеком, как ни странно, немногое позволяет вспомнить. Ответсек как штурман: чертит линейкой свои линии, что-то там вычисляет, соединяет-разъединяет, его не сильно-то видно. Но убери его — самолет рухнет, корабль заблудится. А газета просто не выйдет… Светлая память…» — с горечью заключила Людмила Семина.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского.
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