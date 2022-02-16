Стас Барецкий ввязался в драку с конкурентами по ритуальному бизнесу

Актер Стас Барецкий развязал драку с конкурентами в сфере ритуальных услуг 16 февраля. Инцидент произошел у загородного дома шоумена.

На любительских кадрах видно, как Барецкий дерется с одним из участников потасовки. В этот момент к артисту подходят вооруженные люди, намереваясь «припугнуть» Стаса. Чем закончилась потасовка, неизвестно.

PR-директор Барецкого Вадим Горжанкин заявил, что из-за угроз конкурентов Стас решил уехать из России. Он отправился в Белоруссию. Сам артист считает, что нападавшие устроили потасовку из-за его деятельности в некоммерческой организации «Союз профессиональных ритуальных агентов». Барецкий занимает пост президента компании.

Череда неприятностей в жизни Стаса Барецкого началась еще на прошлой неделе. Шоумен попал в ДТП с иномаркой Toyota в Ломоносове в начале февраля. Представитель артиста назвал ситуацию провалившимся «покушением» со стороны конкурентов рынка ритуальных услуг. Барецкий не пострадал в аварии, но пережил психологическую травму. Артист расстроился, что злоумышленники «помяли» его новую машину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники обеспокоены внешним видом Стаса Барецкого.