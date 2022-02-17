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Время решения старых проблем: как 17-е лунные сутки отразятся на жизни людей

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 742

Новый день предоставит массу возможностей для раскрытия своего потенциала.

Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru

В четверг, 17 февраля, наступают 17-е лунные сутки. В этот период людям не стоит сдерживать себя и уподобляться страху. Как провести день с пользой и извлечь из него исключительно позитивную энергию, в беседе с 5-tv.ru рассказала Ксения Шахова.

«Энергии много и ее можно использовать для практических дел: для хозяйства, приведения в порядок себя и рабочей зоны. Лучше всего будет получаться работа с мелкими деталями, работа с информацией, а также можно решить задачу с личным здоровьем, если таковая имеется», — отметила астролог.

В этот период можно добиться успехов как в научной сфере, так и в сфере обслуживания. Также стоит посвятить себя заботе о домашних животных.

«Стоит позаботится о пищеварении, обратить внимание на потребляемые продукты — это один из подходящих дней для начала диеты. Напряженный аспект к светилу от Юпитера сообщает о склонности к избытку и обостренному восприятию к мелочам», — добавила Шахова.

Сегодня стоит задуматься над следующими вопросами: в каких ситуациях вы проявляете завышенные требования к себе? В каких — к окружающим?

«С 18  часов 34 минут начинаются уже 18-е лунные сутки. Они прекрасны для ретроспективного анализа, обращения от следствий к причинам. Присматривайтесь внимательно к окружающей среде», — сообщила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гороскопе на 17 февраля для всех знаков зодиака.

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