🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 февраля, убывающая Луна находится в знаке Девы. Это значит, что любое вскользь брошенное слово может сыграть против вас и обернуться настоящей катастрофой. Будьте внимательнее, а лучше держите язык за зубами.

♈ Овен

Овны, невозможно угодить всем. Можно для кого-то стать воплощением идеала и в тот же момент стать предметом ненависти другого. Проанализируйте, кто и что для вас важнее и для кого действительно стоит стараться. Желание усидеть на двух стульях ничем хорошим не закончится.

Космический совет: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

♉ Телец

Тельцы, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону вовсе не нужно переплачивать специалистам бешеные суммы денег. В первую очередь необходимо полюбить себя и не допускать, чтобы с вами обращались так, как вы не заслуживаете. Не бойтесь говорить людям прямо о своих претензиях.

Космический совет: будьте смелее.

♊ Близнецы

Если вы хотите видеть красоту вокруг, научитесь разглядывать ее в себе и в близком окружении. Мир — это отражение наших мыслей. Если вы постоянно будете грызть себя и ругаться с окружающими, Вселенная не будет к вам благосклонна. Добрые люди встречаются только тем, от кого идет свет.

Космический совет: не забывайте о законе бумеранга.

Пожуй ему ушко: что возбуждает разные знаки зодиака

♋ Рак

Раки, вам стоит подготовиться к долгожданным переменам. Это может быть переезд, крупная покупка, начало долгосрочного романа или смена работы. Все, что вы сегодня задумаете, изменит вас и вашу жизнь в лучшую сторону. Главное — не бойтесь открывать дверь тем, кто в нее стремится войти.

Космический совет: готовьтесь к переменам.

♌ Лев

Львы, контакты — ваше все. Сегодня наступает лучшее время для переговоров, сделок, серьезных обсуждений. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела. Попробуйте отключить рассудок и действовать по интуиции.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♍ Дева

Девы, перестаньте быть занудами. Иногда можно оставить все дела на завтра и просто оторваться как следует. Когда вы в последний раз были на вечеринке? Или устраивали сюрприз для друзей. Работа не заменит вам семью, поэтому не забывайте проводить время с теми, кто действительно дорог.

Космический совет: пора сходить в клуб.

Обнаженная магия: как последняя цифра вашего года рождения раскроет тайну души

♎ Весы

Весы, возможно, вы разочарованы тем, что делаете слишком много, но в то же время в этом так мало того, что приносит вам радость. Хватит быть на побегушках у других. Научитесь твердо говорить «нет» и, возможно, жизнь станет гораздо проще. Поверьте, никто от вас не отвернется, а напротив, станет только больше уважать.

Космический совет: научитесь отказывать людям.

♏ Скорпион

Скорпионы, отпустите свое прошлое. Только в этом случае в вашей жизни могут произойти изменения. Причем это касается абсолютно любой сферы: от любви до карьеры. Подумайте, кто отравляет вам жизнь и смело вычеркиваете этого человека из своего окружения. Возможно, именно завистники мешают вашему счастью.

Космический совет: смотрите в будущее.

♐ Стрелец

Стрельцы, ни один человек в этом мире не похож на вас полностью, поэтому перестаньте искать духовного двойника и научитесь принимать людей со всеми их недостатками. Если вы будете себя ставить на место окружающих, сделать это станет гораздо проще. Ну и проблемы в личной жизни обязательно решит.

Космический совет: будьте терпимее к другим.

Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

♑ Козерог

Козероги, вам предстоит много работы предстоит, но за трудами придет и успех. В первой половине дня можно удачно решить деловые вопросы и запустить новые проекты. а вот лежать на диване и ждать чуда категорически не рекомендуется. Можно отпугнуть удачу.

Космический совет: будьте более деятельным.

♒ Водолей

Водолеи, мир — это не иллюзия. И не всегда он бывает таким, каким мы хотим его видеть. Постарайтесь не зацикливаться на своих представлениях о вечном, а реагировать на то, что с вами происходит здесь и сейчас. Пустые мечты не приблизят вас к заветной цели.

Космический совет: снимите розовые очки.

♊ Рыбы

Рыбы, любовь и влюбленность — это две абсолютно разные вещи. Если вам хорошо с человеком быть несколько часов в неделю, а долгосрочное времяпрепровождение внушает ужас, то, может быть, стоит прекратить отношения? Любовь подразумевает желание отдавать, а не только получать.

Космический совет: разберитесь в своих чувствах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Меркурий в Водолее изменит жизнь представителей всех знаков зодиака.