Google посвятил дудл изобретателю вакцины от оспы Митиаки Такахаси

Традиционный дудл сегодня компания Google посвятила выдающемуся вирусологу Японии Митиаки Такахаси. Талантливый ученый разработал вакцину против ветряной оспы — одного из самых страшных и смертельно опасных заболеваний. 17 февраля гению могло бы исполниться 94 года.

По окончании учебы Такахаси годами изучал вирусы кори и полиомиелита. В 1964 году, будучи на стажировке в медколледже Хьюстона (США), эксперт вдруг узнал о тяжелой болезни собственного сына. После встречи с другом кожа мальчика вдруг стала меняться, а его состояние стремительно ухудшалось.

«У него появилась сыпь, которая быстро распространилась по всему телу. Это прогрессировало быстро и серьезно. Подскочила температура, сыну стало тяжело дышать. Он был в ужасном состоянии! Но постепенно симптомы прошли… Тогда я понял, что должен использовать знания о вирусах для разработки вакцины против ветряной оспы», — рассказывал Такахаси изданию Financial Times.

Google

Вернувшись на родину в 1965-м, ученый принялся за кропотливую работу. На протяжении нескольких лет он пытался создать препарат, который защитит людей от жуткой инфекции. И наконец, к 1972 году представил самую первую версию прививки от оспы. Митиаки Такахаси доверили проведение клинических испытаний, и они показали поразительные результаты. Вскоре страны организовали масштабные кампании по вакцинации населения, а затем появились и усовершенствованные версии вещества, борющегося с возбудителями болезни. Так японец и прославился на всю планету.

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