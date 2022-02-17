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Умер актер из фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 732

Близкий друг Сильвестра Сталлоне скончался от последствий возрастной болезни.

Умер актер из фильма «Крестный отец» Фрэнк Пеше

Фото: Кадр из фильма

На 76-м году жизни скончался американский актер, продюсер, сценарист и каскадер, близкий друг Сильвестра Сталлоне Фрэнк Пеше. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на подругу артиста Тэмми Шер.

Уточняется, что Пеше умер в калифорнийском городе Бербанке от осложнений, вызванных старческой деменцией.

Актер родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке, в кино дебютировал в сериале «Полицейская история» (1976). Всего в фильмографии Пеше около 90 проектов, в числе самых известных — «Рокки», «Крестный отец», «Адская кухня», «Рыцарь дорог», «Танец-вспышка», «Лучший стрелок», «Маньяк-полицейский», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Тюряга», «Донни Браско», «Неудержимые», «Крид: Наследие Рокки».

Издание называет Пеше характерным актером, «известным своей широкой улыбкой, громкими историями и яркой индивидуальностью». По словам Тэмми Шер, эпитафией на надгробии актера станет фраза, которую он часто повторял: «Они снимают фильмы о таких парнях, как я».

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