Умер автор музыки к фильму «Танцор диско» Баппи Лахири

Индийский композитор и певец Баппи Лахири умер в 69 лет в одной из клиник Мумбаи. Об этом сообщил доктор Дипак Намджоши.

«Лахири пролежал в больнице месяц и был выписан в понедельник. Но во вторник его здоровье ухудшилось, и его семья вызвала врача на дом. Его доставили в больницу. У него было множество проблем со здоровьем. Он умер из-за обструктивного апноэ (остановки дыхания) во сне незадолго до полуночи», — сказал медик.

По данным информагентства Press Trust of India, прощание с музыкантом состоится 17 февраля по возвращении его сына из Лос-Анджелеса.

Баппи Лахири (настоящее имя — Алокеш Лахири) родился в 1952 году в семье музыкантов. На родине он прославился как «король диско», поскольку первым ввел этот стиль в индийское кино. Песня Лахири I’m Disco Dancer из фильма «Танцор диско» (1982) стала международным хитом и была очень популярна в СССР.

Кроме того, музыка Лахири звучит в таких известных болливудских фильмах, как «Вера», «Танцуй, танцуй», «Коммандос», «Жертва во имя любви», «Танцоры рока», «Любовь, любовь, любовь» и многих других.

Творчество композитора стало популярно и на Западе. Известно, что Лахири подал в суд на американского рэпера Dr. Dre, который использовал его песню в собственной композиции. Лахири удалось доказать авторское право на музыку, получить неустойку и добиться публичного признания авторства.

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