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Астролог рассказал, как расположение Юпитера изменит жизнь в феврале и марте

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист Эксклюзив 20 619

Денис Холодницкий в беседе с 5-tv.ru рассказал, что у людей могут появиться протестные настроения.

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off

Небесные тела указывают, что с конца февраля и до середины марта в жизни людей наступает новый период. Пик секстиля Урана-Юпитера приходится на 18 февраля, но аспект будет влиять на жизнь весь месяц. Что ждать от коммуникации планет, 5-tv.ru рассказал астролог и экстрасенс Денис Холодницкий.

Так как в дело вступает Юпитер, очень важная и значимая планета, людям необходимо обратить внимание на собственную жизнь.

«Юпитер — это планета-благодетель. Он увеличивает влияние человека и его рост в социуме. В поступках людей часто прослеживаются авантюризм, стремление к свободе слова. Человеку искренне кажется, что все его проявления в соответствующих областях необычайно важны и значимы; здесь он обладает огромными возможностями, и все это понимая, должны ему помогать и бескорыстно служить», — утверждает астролог.

Известно, что Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе. И так как Уран находится за пределами Сатурна, он часто стремится вырваться за рамки и границы. Протестное настроение передается и человеку, которым правит эта планета.

«Уран символизирует протест против условностей и установок, навязанных обществом. Планета запускает в подсознании двигатель прогресса, внутреннего новатора и революционера. Уран стимулирует разрушать привычный порядок вещей и устанавливать свои правила игры», — уверен астролог.

Энергия планеты побуждает обрести свободу путем достижения единства с небесным разумом. Поэтому 18 февраля вы можете перенять революционные настроения. Обратите внимание на то, как интересно пройдет этот день, на сколько проснется в вас внутренний бунтарь, и какие рискованные поступки вы осуществите.

Что нельзя делать:

Астролог советует не принимать импульсивных действий и не спешить.

«Наступающий период — не очень хорошее время для радикальных решений и серьезных перемен», — предупреждает Холодницкий.

Лучше потратьте месяц, отстаивая собственные границы. И не забудьте наладить коммуникации с окружающим миром.

Астролог уверен, что аспект повлияет только на бунтарей и революционеров. Те, кто предпочитает спокойную жизнь, перенесут месяц спокойно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нужно успеть до конца февраля, пока положение планет остается благоприятным.

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