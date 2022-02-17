Без памятника: как выглядит могила Андрея Мягкова спустя год после похорон

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова не стало 18 февраля 2021 года. Актер умер от сердечной недостаточности. Новость о смерти народного артиста шокировала и зрителей, и коллег. Звезду фильмов «Жестокий романс» и «Служебный роман» пышно провожали в последний путь и похоронили на Троекуровском кладбище. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с места захоронения актера.

Могила Андрея Мягкова выглядит скромной, но ухоженной. Ограду украшают немногочисленные искусственные цветы. Могила припорошена снегом. Рядом с Андреем Мягковым похоронена его жена, актриса Анастасия Вознесенская. Первая и единственная супруга артиста умерла 14 января 2022-го, меньше чем через год после ухода Андрея Васильевича.

Памятников на месте захоронения нет. Вместо них — деревянные кресты и черно-белые фотографии артистов.

5-tv.ru

Кто посещает могилу Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны, до сих пор неизвестно. Супруги прожили в браке почти 60 лет, но детей у них не было. Мягков и Вознесенская посвящали себя работе, после ухода из кино и театра редко появлялись на публике. Завершивший кинокарьеру Мягков писал книги и посвящал их Вознесенской.

Предположительно, могилу артистов посещают родственники. У Андрея Васильевича остались двое племянников, которых родила его сестра Татьяна Васильевна. У Анастасии Вознесенской были две сестры, у каждой из которых родились трое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит могила недавно ушедшей из жизни актрисы Зинаиды Кириенко.