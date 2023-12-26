«Толпа!» — дочь Эльдара Рязанова опровергла слова Мягкова о пустых похоронах отца

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 19 0

Ольга Рязанова: на похороны великого режиссера пришло огромное количество людей

«Толпа!» — дочь Эльдара Рязанова опровергла слова Мягкова о пустых похоронах отца

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Тема:
Умер Андрей Мягков

Слова ушедшего в мир иной Андрея Мягкова поразили дочь великого артиста.

В 2015 году из жизни ушел великий кинорежиссер Эльдар Рязанов. Он снял огромное количество фильмов, которые до сих пор остаются в сердцах всех россиян. Попрощаться с народным артистом СССР пришла, казалось, вся страна. Однако Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», перед смертью поделился, что некоторые актеры не пришли проститься с выдающимся драматургом. Его слова, в свою очередь, опровергла дочь Рязанова, сообщают в StarHit.ru.

В 2017 году в эфире на одном из федеральных телеканалов Мягков рассказал, что не увидел на похоронах большинство артисток, работавших с Эльдаром Александровичем. Он не понял, почему некоторые проигнорировали такое грустное событие.

«Почему никого не было на прощании? Разве могло быть что-то важное, что заставило их не прийти? Он же обожал всех этих девчонок, а я их видеть никого не могу теперь. Он им сделал карьеру, он их снимал и вдруг… не прийти на прощание», — сокрушался Андрей Васильевич.

Актер предположил, что подобный «сговор» мог случиться из-за ссоры с режиссером Никитой Михалковым. Но, по его мнению, «такая зависимость» не должна была повлиять ни на что.

Спустя пять лет тему вновь подняла дочь гениального артиста Ольга. Она по-настоящему удивилась словам Мягкова.

«То, что там не было никаких актрис, это просто… удивительно. Но я и Мягкова там не видела. Потому что там было огромное количество людей, толпа!» — заверила дочь режиссера.

Рязанова предположила, что Андрей Васильевич вполне мог кого-то не увидеть. Кроме того, отсутствие человека могло быть из-за определенных обстоятельств. Такие высказывания она назвала «бредом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько заплатили актерам из «Иронии судьбы».

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