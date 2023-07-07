«Пример единства»: в Москве открыли памятник Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской

Актеры познакомились еще в студенчестве и были вместе всю жизнь.

В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник актерам Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской. На открытие монумента пришли родственники, коллеги и друзья артистов.

«Они были друг для друга до конца своей жизни и не смогли даже надолго расстаться, как это не цинично, может быть, звучит. И Настя пошла за Андреем быстро, и я уверен, что и там они счастливы. Я уверен, что этот мир существует для них. Они были таким примером абсолютного единства в семье, для меня во всяком случае, я не могу за всех ручаться», — эксклюзивно поделился своим мнением народный артист России Игорь Золотовицкий с корреспондентом 5-tv.ru.

Открытие памятника приурочено к двойному юбилею покойных актеров. По словам племянницы Вознесенской — Екатерины Фурсовой, июль был знаковым месяцем для семейной четы, а этот — особенно. 8 июля 2023 года Андрею Мягкову исполнилось бы 85 лет, а 27 июля Анастасии Вознесенской — 80.

«Они прожили большую, яркую и счастливую жизнь. Их жизнь была наполнена любовью, творчеством, дружбой, исканиями и интеллектуальными, и духовными. Анастасия Валентиновна и Андрей Васильевич были каждый по-своему очень многогранными людьми. Они умели дружить, они умели заботиться, от них шло какое-то удивительное тепло», — отмечает племянница Вознесенской.

«Потрясающие и трогательные взаимоотношения! Причем он был мягким, как студенты рассказывали. А она более строгая. И он так вкрадчиво шел-шел, а ее слышали на каблуках», — вспоминает Андрей Давыдов.

По словам скульптора Андрея Налич, памятник начали делать после смерти Андрея Мягкова, когда Анастасия Вознесенская была еще жива. Из предложенных эскизов она выбрала определенный. На монументе, сделанном из дымовского гранита, выгравированы имена покойных актеров.

«Поэтому, когда она умерла, мы не могли уже ничего другого придумать, потому что была, так сказать, воля Анастасии», — отметил скульптор.

Возлюбленные познакомились в стенах школы-студии МХАТ. Андрей Мягков сразу смог очаровать юную Анастасию Вознесенскую, которая отбивалась от большого количества поклонников. В 1963 году актеры поженились и были вместе до конца своих дней, практически не расставаясь ни на минуту. Детей у пары не было. На 83-м году жизни Андрей Мягков скончался из-за острой сердечной недостаточности. Спустя год ушла из жизни и Анастасия Вознесенская из-за последствий коронавирусной инфекции. Их любовь сравнивают с лебединой, когда один из пары умирает, другой не видит смысла жить дальше.

Ранее 5-tv.ru писал про семь звездных пар, которые сложились еще во время студенчества.