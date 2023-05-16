Ухаживать некому: на могилах Вознесенской и Мягкова до сих пор нет памятников

У актеров не было детей и внуков — они посвятили себя театру и кино. Теперь заботиться об их надгробиях некому.

Знаменитые российские актеры Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили вместе 60 лет. За это время они снялись во множестве фильмов и приняли участие в большом количестве театральных постановок. Однако детей у пары так и не появилось, пишет издание dni.ru.

Сердце Мягкова остановилось в 2021 году. У Анастасии Валентиновны же случился инсульт, который парализовал ее и 14 января 2022 года она ушла из жизни.

Спустя столько времени после смерти супругов их надгробия так никто и не поменял. Там до сих пор стоят деревянные кресты, а памятников так и не появилось.

Более того, с временных табличек с годами жизни уже осыпаются цифры. Однако полностью могилы не заброшены: за ними кто-то ухаживает и приносит цветы. Возможно, это делают ближайшие родственники Мягкова и Вознесенской.

Несколько лет назад Мягкова при смерти обнаружила супруга, он был в бессознательном состоянии, но прибывшая бригада скорой помощи не успела помочь артисту. В честь актера в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания. Однако на ней не смогла присутствовать его жена, которая к тому времени уже была больна. 77-летняя Вознесенская страдала опасным недугом — туберкулезным видом менингита.

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