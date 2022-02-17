🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Слезы по щекам: Арзамасова показала, до чего ее довел Авербух

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 5 224

Арзамасова украсила дом в честь возвращения Авербуха из Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @liza_arzamasova

Недавно супругам пришлось расстаться на некоторое время. Встреча стала настоящим фейерверком эмоций с обеих сторон.

Пара Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, кажется, уже давно и прочно завоевала звание самой романтичной в современном шоу-бизнесе. Столь трепетное отношение друг к другу не так часто встречается в семьях знаменитостей, особенно, если каждый из супругов занят своей карьерой и творчеством.

Однако звезда сериала «Папины дочки» каким-то образом находит время и для того, чтобы играть на сцене, и заботиться о маленьком сыне, и радовать мужа.

Недавно супругам пришлось расстаться на некоторое время, из-за поездки Авербуха в Китай. Молодая жена с кроха Лев с нетерпением ждали, когда же папа снова будет дома и решили устроить из возвращения спортивного тренера настоящий праздник.

На своей странице в Instagram Арзамасова опубликовала трогательные кадры, на которых видно, что она не сдерживает слезы счастья и просто смахивает их с лица.

«С возвращением домой! Мы ждали!» — подписала пост актриса.

На кадрах видно, что знаменитость к приезду любимого украсила весь дом шариками, приготовила сладкие угощения и даже нарядила сынишку в футболку с портретом отца.

Стоит ли говорить, что сам Авербух был по-хорошему ошарашен таким теплым приемом и фантазией своей жены, которая не жалеет ни сил, ни времени, лишь бы сделать ему приятное.

Поклонники актрисы были очарованы этим семейным видео и похвалили Арзамасову за то, что она обладает уникальной способностью создать атмосферу любви и полной гармонии.

«Какая чудесная женщина, жена, мама»;

«Лиза, вы волшебница. Ваши мужчины счастливчики»;

«Как трогательно и креативно! Желание возвращаться. Все окутано любовью. Берегите тепло», — откликнулись в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Авербух озвучил условие, при котором Арзамасова сможет вернуться в «Ледниковый период».

+2° Атмосферное давление 723 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.75
0.74 86.13
0.82
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

1:35
Путин назвал активную борьбу с криминалом важным приоритетом для МВД
1:14
Ляйсан Утяшева рассказала о пережитом насилии: «То щекочет, то бьет»
0:56
Врач объяснила, почему при работе за компьютером одна нога может стать короче другой
0:42
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака
0:22
Какой картофель понижает, а какой — повышает уровень сахара в крови
0:01
Агафья Коровница: почему нельзя спать в ночь на 18 февраля?

Сейчас читают

Судьба быть богатыми: Людей с какими цифрами в датах рождения ждет финансовое благополучие
Опухоль, инсульт или суставы? Из-за чего у Елизаветы II начали отказывать ноги
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака
Названы мужские имена, обладатели которых склонны к алкоголизму

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год