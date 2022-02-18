Жорин об ограничении на 60-миллионный автопарк Моргенштерна: «Лично штрафы оплачу»

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал наложенные ограничения на автопарк Моргенштерна за долг ГИБДД в девять тысяч. Лавры и слава майора полиции из Набережных Челнов не дает покоя Московским приставам, смеется звездный защитник. На днях суд вернул в полицию материалы дела против артиста, так как не нашел повода в очередной раз обвинить его в пропаганде наркотиков. Фокус не удался: тату в виде конопляного листа не признали призывом к употреблению.

Но покой был недолог, стало известно о наложенных приставам ограничениях на автопарк Моргенштерна стоимостью 60 миллионов рублей за непогашенные штрафы столичного ГИБДД. Речь идет о спорткарах MCLAREN 600 LT и Porsche 911, а также еще нескольких Mercedes. Сумма долга перед приставами — девять тысяч рублей. Неужели рэпер не нашел средств для погашения?

По словам звездного адвоката, его подзащитному не дали такой возможности. Санкции на имущество были наложен всего через два дня после возбуждения исполнительного производства. Узнал об этом главный герой истории из прессы. Именинник (артисту исполнилось 24 года 17 февраля) не оценил сюрприз, но его обязательно оценит руководство креативных сотрудников ФССП, пишет Жорин в своем Telegram-канале.

«Мягко говоря, странная ситуация, когда о начале исполнительного производства мы узнаем не от судебных приставов, как того требует закон, а из СМИ. Действительно, есть несколько штрафов ГИБДД на общую сумму девять тысяч рублей. Исполнительное производство, как мы сейчас уже уточнили, было возбуждено 15 февраля, во вторник. Но, вместо того чтобы уведомить, как того требует закон, должника, судебные приставы зачем-то наложили ограничение. Лично оплачу эти штрафы», — сказал адвокат в беседе с 5-tv.ru.

По словам Жорина, оплата незначительного долга решила бы вопрос на раз. Но, видимо, кому-то захотелось очередного скандала или повышения. Представитель Моргенштерна выразил надежду, что в будущем уведомление будет происходить в установленном законом порядке, а не как в этот раз. Тем более возможность связи по телефону не ограничена и артистом регулярно проверяется почтовая корреспонденция — никаких сложностей.

«В соответствии с законом процедура должна была пройти следующим образом: после начала исполнительного производства судебный пристав должен, во-первых, уведомить должника, во-вторых, дать ему время для добровольного исполнения. И если должник добровольно не исполняет требование, тогда уже пристав может накладывать те или иные ограничения. В данном случае ограничения были наложены еще до уведомления должника о начале исполнительного производства», — заключил юрист.

По последним данным, опубликованным Сергеем Жориным, штраф уже оплачен, и все ограничения с исполнителя официально сняты. Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности скандала с делом о пропаганде наркотиков из-за татуировки, инициированным полицией Набережных Челнов.