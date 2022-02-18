Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл причину расставания с балериной

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой, ранее хранивший в секрете причину расставания с ней, наконец, проговорился. Как оказалось, управляющему банным комплексом Сергею Кузнецову не понравилось отношение скандальной балерины к детям.

Мужчина, воспитывающий сына, обратил внимание, что дочь Волочковой Ариадна вместо того, чтобы жить с матерью, предпочитает общество отца и его новой семьи. К тому же, как утверждает Кузнецов, балерина сама не скрывает своей нелюбви к детям.

«Она детей терпеть не может. Это ее же слова. Вот одна из причин нашего расставания. Да, она весомая, но есть еще несколько вещей, которые я пока не озвучивал», — цитирует экс-бойфренда Волочковой StarHit.ru.

На днях стало известно, что Сергей Кузнецов обратился за помощью к звездному адвокату Александру Бенхину, чтобы тот помог ему отстоять его доброе имя. Банщик был возмущен слухами о его якобы криминальном прошлом, которые распустил сын Никаса Сафронова на федеральном канале. Теперь экс-избранник балерины требует извинений от своих обидчиков и уверяет — к бандитизму он не имеет никакого отношения, и это должно быть предано огласке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной расставания Волочковой с банщиком Сергеем, по словам мужчины, стал некий ее поступок, который нельзя понять и простить.