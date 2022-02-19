Узнай правду: похожи ли вы на свой знак зодиака

Каждый из нас рожден под покровительством определенного созвездия. Однако действительно ли ваш характер соотносится с вашим знаком зодиака? Давайте проверим.

Овен

Овны вспыльчивы. Их может привести в ярость любая мелочь — от неисправной техники до медлительного человека;

Умеют зарабатывать и копить;

Не любят, когда ограничивают их свободу. Овны не спрашивают, если хотят что-то сделать;

Они любят удивлять подарками и делать приятное, не требуя ничего взамен;

Овны всегда говорят все прямо. Они не стесняются в выражениях, если им что-то не по нраву.

Телец

Семья — всегда на первом месте. Тельцы по первому зову готовы прийти на помощь родным и отдать последнее, что у них есть;

Они всегда остаются при своем. Никакие убеждения не заставят Тельцов изменить их мнение;

Обладают поразительной памятью, впитывают новые знания как губка;

Если Тельцов разозлить, то остановить их гнев будет практически невозможно. Они очень долго копят злость и выплескивают ее с сокрушительной силой;

Им можно доверить любую тайну и быть уверенным, что она не уйдет дальше ушей Тельцов.

Близнецы

С каждым человеком Близнецы ведут себя по-разному. С кем-то они молчуны, а с кем-то болтуны;

Верны своим партнерам. Не стоит ждать от Близнецов измен;

Предпочитают всегда и везде говорить правду, какой бы «горькой» она не была;

Являются оптимистами;

Обладают исключительным чувством юмора. Близнецы способны посмеяться не только над окружающими, но и над собой.

Рак

Очень сильно закрыты в себе. Что на душе у Раков, знают только их близкие;

В любви и браке ценят внимание, покой и уют;

Знают цену деньгам, поэтому свое никогда и никому не отдадут;

Ракам очень сложно решиться на перемены в жизни;

В ссорах и конфликтах всегда готовы выслушать оппонента. Порой они даже приводят свои доводы, однако если противник настойчив — отступают.

Лев

Ненавидят лгунов. Если вы попались Львам на лжи, то не стоит ожидать от них хорошего отношения;

Если близким грозит опасность, то они защитят именно их, даже если сами родственники оказались виноваты в своих бедах;

В критической ситуации сохраняют спокойствие и самообладание;

Львы ненавидят ожидание;

Они стремятся занять лидерскую позицию, поэтому постоянно выбирают руководящие должности.

Дева

Девы никогда не завидуют. Они восхищаются достижениями других людей и благодаря этому сами становятся лучшей версией себя;

Если Девы постоянно оказывают вам внимание в романтическом плане, то это значит, что они настроены на серьезные отношения;

Они не жалеют о покупке дорогой вещи, ведь уверены, что заслуживают ее;

Чтобы подружиться с Девой, вам следует быть простым в общении и хорошо шутить;

Этот знак любит, когда все идет четко по плану. Любое отклонение может запутать Дев.

Весы

Обладают добрым характером. Всегда выслушают и помогут друзьям и близким;

Справедливы. Весы никогда не станут требовать от человека того, что он не сможет сделать;

В любви и браке они — настоящие романтики;

Очень любознательны. Они быстро усваивают новую информации;

Весы легко находят общий язык с новыми людьми, хотя обычно неразговорчивы.

Скорпион

Разборчивы в выборе друзей, поэтому будет непросто завоевать их доверие;

Упорны. Готовы идти к своей цели до самого конца;

Скорпионы всегда прилагают максимальные усилия в любом деле. Это касается как работы, так и любви с браком;

Они не привыкли держать все в себе. Если им что-то не по нраву — они это скажут, не стесняясь в выражениях;

Никогда не расскажут, что у них на душе.

Стрелец

Всегда готовы с кем-либо соревноваться;

Трудно переспорить, ведь у них постоянно наготове веские аргументы, которые докажут их правоту;

Не любят сидеть на месте. Их тянет к путешествиям;

Мечты и фантазии — это не про Стрельцов. Этот знак привык действовать сразу, а не строить наполеоновские планы;

Ценность семьи — превыше всего. Стрельцы всегда готовы прийти на помощь родным.

Козерог

Козероги не так упрямы, как принято говорить. Они умеют признавать свою неправоту;

Внешне они могут казаться равнодушными и черствыми, однако в глубине души представители знака очень ранимы;

Их никогда не подводит интуиция. Если они чувствуют, что грядет что-то плохое или хорошее — это непременно произойдет;

Если дела идут легко и гладко, то Козероги ищут подвох. Если же они достигают успеха в сложном деле, то считают, что все благодаря их удаче;

Козероги никогда не опаздывают. Наоборот — приходят на встречи заранее.

Водолей

Быстро привязываются к людям, поэтому ссоры с родными и близкими сильно их ранят;

Обожают внимание противоположного пола, однако хранят верность своему партнеру;

Не мстительны. Водолеи быстро забывают об обидах. Из-за этого часто прекращают общение с виноватым;

Не будут идти по головам, чтобы достигнуть успеха в карьере, однако и карьера в их жизни занимает далеко не самое последнее место;

Не выносят критики. Ее Водолеи воспринимают как трагедию.

Рыбы

Обрадовать Рыб, как и расстроить, может абсолютно любая мелочь;

Представители знака всегда точно знают — вторая половинка с ними или нет;

Рыбы приверженцы «творческого беспорядка», поэтому чистота в их доме долго не задерживается;

Общительны. Они легко заводят знакомства в новой компании;

Рыбы либо решают все проблемы за один день, либо долго откладывают дела на «потом».

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