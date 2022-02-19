Узнай правду: похожи ли вы на свой знак зодиака
| Общество 1 335
Наверняка, каждый хоть раз пытался сравнить свой характер с тем, что прописан в гороскопе. Проверим?
Фото: Depositphotos / peshkova
Каждый из нас рожден под покровительством определенного созвездия. Однако действительно ли ваш характер соотносится с вашим знаком зодиака? Давайте проверим.
Овен
- Овны вспыльчивы. Их может привести в ярость любая мелочь — от неисправной техники до медлительного человека;
- Умеют зарабатывать и копить;
- Не любят, когда ограничивают их свободу. Овны не спрашивают, если хотят что-то сделать;
- Они любят удивлять подарками и делать приятное, не требуя ничего взамен;
- Овны всегда говорят все прямо. Они не стесняются в выражениях, если им что-то не по нраву.
Телец
- Семья — всегда на первом месте. Тельцы по первому зову готовы прийти на помощь родным и отдать последнее, что у них есть;
- Они всегда остаются при своем. Никакие убеждения не заставят Тельцов изменить их мнение;
- Обладают поразительной памятью, впитывают новые знания как губка;
- Если Тельцов разозлить, то остановить их гнев будет практически невозможно. Они очень долго копят злость и выплескивают ее с сокрушительной силой;
- Им можно доверить любую тайну и быть уверенным, что она не уйдет дальше ушей Тельцов.
Близнецы
- С каждым человеком Близнецы ведут себя по-разному. С кем-то они молчуны, а с кем-то болтуны;
- Верны своим партнерам. Не стоит ждать от Близнецов измен;
- Предпочитают всегда и везде говорить правду, какой бы «горькой» она не была;
- Являются оптимистами;
- Обладают исключительным чувством юмора. Близнецы способны посмеяться не только над окружающими, но и над собой.
Рак
- Очень сильно закрыты в себе. Что на душе у Раков, знают только их близкие;
- В любви и браке ценят внимание, покой и уют;
- Знают цену деньгам, поэтому свое никогда и никому не отдадут;
- Ракам очень сложно решиться на перемены в жизни;
- В ссорах и конфликтах всегда готовы выслушать оппонента. Порой они даже приводят свои доводы, однако если противник настойчив — отступают.
Лев
- Ненавидят лгунов. Если вы попались Львам на лжи, то не стоит ожидать от них хорошего отношения;
- Если близким грозит опасность, то они защитят именно их, даже если сами родственники оказались виноваты в своих бедах;
- В критической ситуации сохраняют спокойствие и самообладание;
- Львы ненавидят ожидание;
- Они стремятся занять лидерскую позицию, поэтому постоянно выбирают руководящие должности.
Дева
- Девы никогда не завидуют. Они восхищаются достижениями других людей и благодаря этому сами становятся лучшей версией себя;
- Если Девы постоянно оказывают вам внимание в романтическом плане, то это значит, что они настроены на серьезные отношения;
- Они не жалеют о покупке дорогой вещи, ведь уверены, что заслуживают ее;
- Чтобы подружиться с Девой, вам следует быть простым в общении и хорошо шутить;
- Этот знак любит, когда все идет четко по плану. Любое отклонение может запутать Дев.
Весы
- Обладают добрым характером. Всегда выслушают и помогут друзьям и близким;
- Справедливы. Весы никогда не станут требовать от человека того, что он не сможет сделать;
- В любви и браке они — настоящие романтики;
- Очень любознательны. Они быстро усваивают новую информации;
- Весы легко находят общий язык с новыми людьми, хотя обычно неразговорчивы.
Скорпион
- Разборчивы в выборе друзей, поэтому будет непросто завоевать их доверие;
- Упорны. Готовы идти к своей цели до самого конца;
- Скорпионы всегда прилагают максимальные усилия в любом деле. Это касается как работы, так и любви с браком;
- Они не привыкли держать все в себе. Если им что-то не по нраву — они это скажут, не стесняясь в выражениях;
- Никогда не расскажут, что у них на душе.
Стрелец
- Всегда готовы с кем-либо соревноваться;
- Трудно переспорить, ведь у них постоянно наготове веские аргументы, которые докажут их правоту;
- Не любят сидеть на месте. Их тянет к путешествиям;
- Мечты и фантазии — это не про Стрельцов. Этот знак привык действовать сразу, а не строить наполеоновские планы;
- Ценность семьи — превыше всего. Стрельцы всегда готовы прийти на помощь родным.
Козерог
- Козероги не так упрямы, как принято говорить. Они умеют признавать свою неправоту;
- Внешне они могут казаться равнодушными и черствыми, однако в глубине души представители знака очень ранимы;
- Их никогда не подводит интуиция. Если они чувствуют, что грядет что-то плохое или хорошее — это непременно произойдет;
- Если дела идут легко и гладко, то Козероги ищут подвох. Если же они достигают успеха в сложном деле, то считают, что все благодаря их удаче;
- Козероги никогда не опаздывают. Наоборот — приходят на встречи заранее.
Водолей
- Быстро привязываются к людям, поэтому ссоры с родными и близкими сильно их ранят;
- Обожают внимание противоположного пола, однако хранят верность своему партнеру;
- Не мстительны. Водолеи быстро забывают об обидах. Из-за этого часто прекращают общение с виноватым;
- Не будут идти по головам, чтобы достигнуть успеха в карьере, однако и карьера в их жизни занимает далеко не самое последнее место;
- Не выносят критики. Ее Водолеи воспринимают как трагедию.
Рыбы
- Обрадовать Рыб, как и расстроить, может абсолютно любая мелочь;
- Представители знака всегда точно знают — вторая половинка с ними или нет;
- Рыбы приверженцы «творческого беспорядка», поэтому чистота в их доме долго не задерживается;
- Общительны. Они легко заводят знакомства в новой компании;
- Рыбы либо решают все проблемы за один день, либо долго откладывают дела на «потом».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что тратят деньги разные знаки зодиака.
Читайте также
+1° 740 мм рт. ст.
80%
80%
75.76
0.01 86.15
0.02
0.01 86.15
0.02
Нашли ошибку?