Только благородные герои: Главные роли умершего Бориса Невзорова

Народный артист РФ скончался от коронавируса.

Народный артист РФ Борис Невзоров умер на 73-м году жизни. Причиной смерти звезды отечественного кинематографа стали последствия коронавируса. Врачи не смогли спасти знаменитость. Он скончался через месяц после своего дня рождения.

Коллеги Невзорова уверяют: он будет вечно жить в их сердцах и сердцах зрителей, ведь вклад, который артист внес в театральную жизнь и кинематограф — неописуем. 5-tv.ru вспоминает главные роли актера, которые прославили его и сделали узнаваемым для любителей кино и театра.

Свой творческий путь Невзоров в 1967 году, когда работал в Астраханском ТЮЗе. После по совету режиссеров театра он отправился в Москву — в Щепкинское училище и школу-студию МХАТ. После этого актер навсегда остался в профессии и ни разу об этом не пожалел. Герои, которых играл Невзоров, всегда врезались в память зрителю. Настолько живыми и душевными были образы. Но главное — всегда благородными. Так сложилось, что знаменитости доставались в основном положительные роли.

В кино Невзоров сыграл немало ролей. В 1975-м году его пригласили на фильм «Дорога». Романтическую мелодраму о супругах, которые решили развестись, но в итоге попали на строительство важной дороги, очень полюбили зрители. Потом пару лет работ в кино у Невзорова не было, пока в 1978-м он не сыграл Блюхера в «Маршале революции», отмечает «Российская газета».

В фильме «Первый конструктор» артиста ждала главная роль — конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина. Самая любимая роль актера — в «России молодой» — картине о том, как строился первый русский флот. Роль Ивана Савватиевича Рябова принесла Невзорову всесоюзную известность.

«Найти и обезвредить» Георгия Кузнецова — еще одна знаковая работа, в которой Невзоров сыграл отпускника, гоняющегося за преступниками. По жанру картина — настоящий советский боевик.

В 1993-м он снял свой фильм «У попа была собака», а в 1999-м сыграл директора школы в популярном в то время сериале «Простые истины».

Также Невзорова прославили такие кинокартины как «Каменская», «Марш Турецкого», «Хозяйка тайги», «Майор», «Дурак».