Как выглядят могила и памятник Бориса Невзорова спустя год после его смерти — видео

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 35

Спустя год после трагедии на могиле Бориса Невзорова стоит букет алых роз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

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Умер Борис Невзоров

Минималистичный памятник уже полгода украшает могилу артиста, а рядом стоит ваза с букетом свежих роз.

Могила Бориса Невзорова выглядит ухоженно, на заснеженной земле стоит ваза с букетом свежих алых роз. Видимо недавно приезжали родственники, которые почтили память умершего актера спустя год после его смерти.

Прославленный советский и российский актер Борис Невзоров ушел из жизни в феврале прошлого года. Мужчине было 73 года. У него остались возлюбленная, трое детей от разных браков и большой вклад в развитие российского театра и кино.

Великого артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. В короткие сроки на месте погребения установили памятник. Минималистичный дизайн, серый гранит с плитой, фото с двух сторон, подпись «Ты всегда в наших сердцах»: так теперь выглядит последнее пристанище Бориса Невзорова.

Памятник установила вдова Елена Хрипунова совместно с Малым театром, где Невзоров работал с 2005 года.

С лицевой стороны памятника — строгая фотография Невзорова в черной одежде, а вот с задней на фото актер в образе одного из своих героев. Такой ход олицетворяют деятельность актера — лицедея.

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Хрипунова не стала женой Невзорова официально. Они познакомились в Малом театре, где она работала бухгалтером. В конце 2020 года в 71 года Борис в последний раз стал отцом, Елена подарила ему дочь, которую назвали Настей. В честь трагически погибшей супруги артиста Анастасии Ивановой. Она была убита в 1993 году.

Борис Невзоров умер из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая вдова Невзорова каждый день плачет над его могилой.

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