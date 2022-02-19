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Стало известно, когда могут пройти похороны актера Бориса Невзорова

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 024

Народный артист РФ скончался 18 февраля на 73-м году жизни.

Стало известно, когда могут пройти похороны актера Бориса Невзорова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Умер Борис Невзоров

Директор Малого театра Тамара Михайлова в интервью РИА Новости сообщила, что похороны актера Бориса Невзорова могут пройти, предположительно, 24 февраля.

«Скорее всего, похороны пройдут 24 февраля. Но место и дата прощания и похорон будет известны позже», — сказала Тамара Михайлова.

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни в результате перенесенного коронавируса.

Борис Невзоров известен ролями Блюхера в «Маршале революции», Ивана Савватиевича Рябова в «России молодой», борца с преступниками в «Найти и обезвредить». Также актера прославили такие кинокартины как «Каменская», «Марш Турецкого», «Хозяйка тайги», «Майор», «Дурак».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как депутат Елена Драпеко отреагировала на смерть Бориса Невзорова.

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