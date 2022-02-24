Проводили всем Малым театром: в Москве простились с Борисом Невзоровым

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 021

Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

Проводили всем Малым театром: в Москве простились с Борисом Невзоровым

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Тема:
Умер Борис Невзоров

Артист ушел из жизни в 72 года. Причиной смерти стал коронавирус и осложнения, ударившие по легким.

Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания пришли его коллеги из Государственного академического Малого театра. Среди них были Алексей Дубровский, Евгений Воронов, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Александр Клювин и многие другие.

Проводить в последний путь легенду театральной сцены пришел и худрук Малого Юрий Соломин. Церемонию вел заведующий труппой Владимир Бейлис.

На прощании прозвучало множество теплых слов и благодарностей в адрес покойного Невзорова. Артисты с нежностью вспоминали как рабочие, так и личные моменты. Например, народный артист РФ Александр Коршунов вспомнил, как Невзоров стал отцом, — актеров связывает полувековая дружба.

«Ты умел невероятно плакать на сцене. Ты плакал так, что плакал весь зал. Низкий тебе поклон за нашу совместную жизнь, было очень много всего. Ты все помнишь, все знаешь. Я ждал, что все наладится, ты поправишься. Надеялся, что мы еще поработаем вместе. Спасибо тебе, Боречка», — попрощался Коршунов с другом.

РИА Новости / Алексей Майшев

В конце церемонии Бейлис пообещал, что Малый театр будет создавать свои новые постановки в память об этом замечательном артисте.

Народный артист РФ Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля. Актер оказался в больнице с тяжелой формой COVID-19. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

Невзоров известен широкому зрителю своими ролями в фильмах «Найти и обезвредить», «Дурак», сериале «Марш Турецкого» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Борзова вспомнила последнюю беседу с Невзоровым.

Тема:
Умер Борис Невзоров
24 февр
Четырежды экранная жена: актриса Борзова вспомнила последнюю беседу с Невзоровым
21 февр
Названы дата и место похорон Бориса Невзорова
19 февр
Стало известно, когда могут пройти похороны актера Бориса Невзорова
19 февр
Депутат Драпеко о смерти Невзорова: «Как жалко, какой замечательный артист»
19 февр
Павлючик о смерти Невзорова из-за СОVID: «Здоровяк рухнул, как подрубленный дуб»
19 февр
Только благородные герои: Главные роли умершего Бориса Невзорова
19 февр
Какое наследство Борис Невзоров оставил своим признанным и внебрачным детям
19 февр
Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова: «Помню все, как вчера»
19 февр
Названа точная причина смерти 72-летнего Бориса Невзорова
18 февр
Многодетный папа: что известно об осиротевших детях Бориса Невзорова
+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зод...

Последние новости

17:03
Приостановлена подготовка к проведению «Формулы-1» в Сочи в 2022 году
17:02
Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
17:01
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака
16:58
Песков заявил о готовности Путина направить делегацию на переговоры с Киевом
16:54
Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
16:46
Bild: Ангелу Меркель обокрали во время шопинга в Берлине

Сейчас читают

Песков анонсировал ответные санкции после рестрикций Запада в адрес России
День вашего лучшего свидания: какими будут 25-е лунные сутки 2022 года
Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год