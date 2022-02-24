Проводили всем Малым театром: в Москве простились с Борисом Невзоровым

Артист ушел из жизни в 72 года. Причиной смерти стал коронавирус и осложнения, ударившие по легким.

Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания пришли его коллеги из Государственного академического Малого театра. Среди них были Алексей Дубровский, Евгений Воронов, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Александр Клювин и многие другие.

Проводить в последний путь легенду театральной сцены пришел и худрук Малого Юрий Соломин. Церемонию вел заведующий труппой Владимир Бейлис.

На прощании прозвучало множество теплых слов и благодарностей в адрес покойного Невзорова. Артисты с нежностью вспоминали как рабочие, так и личные моменты. Например, народный артист РФ Александр Коршунов вспомнил, как Невзоров стал отцом, — актеров связывает полувековая дружба.

«Ты умел невероятно плакать на сцене. Ты плакал так, что плакал весь зал. Низкий тебе поклон за нашу совместную жизнь, было очень много всего. Ты все помнишь, все знаешь. Я ждал, что все наладится, ты поправишься. Надеялся, что мы еще поработаем вместе. Спасибо тебе, Боречка», — попрощался Коршунов с другом.

РИА Новости / Алексей Майшев

В конце церемонии Бейлис пообещал, что Малый театр будет создавать свои новые постановки в память об этом замечательном артисте.

Народный артист РФ Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля. Актер оказался в больнице с тяжелой формой COVID-19. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

Невзоров известен широкому зрителю своими ролями в фильмах «Найти и обезвредить», «Дурак», сериале «Марш Турецкого» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Борзова вспомнила последнюю беседу с Невзоровым.