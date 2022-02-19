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Из мира тьмы — в мир света: что значит красивая дата 22.02.2022

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 21 721

Астролог Алена Никольская расшифровала магический смысл наступающей даты 22 февраля 2022 года, которую влюбленные пары стараются выбирать для заключения брака.

Фото, видео: Depositphotos / agsandrew; 5-tv.ru

Астрологи и нумерологи в последнем месяце зимы выделяют особенную дату — 22 февраля, сплошные двойки привлекательны и для влюбленных пар — они с удовольствием планируют бракосочетание на день с редкой комбинацией цифр 22.02.2022. Насколько оправданна и благоприятна ли для отношений вожделенная дата — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила астролог Алена Никольская.

«Это символический момент отчета для всего человечества. Двойка в нумерологии — число двойственности, когда мы постоянно взвешиваем, когда мы выбираем между светом и тьмой, между низшим и высшим миром, между добром и злом. А мужчина и женщина — тоже двойственность, две половины одного целого», — заявила предсказательница.

По мнению Никольской, до 22 февраля в каждой дате, где есть число 2 — 2, 12, 20–28 февраля — заключен определенный урок для всех людей. В обозначенные дни астролог советует вести дневник наблюдений, чтобы не упустить предлагаемые жизнью перспективные варианты, а также возможность большого прорыва в делах или отношениях.

Согласно подсчетам, как дата 22.02 в сумме дает 6, так и текущий год 2022 проходит под шестеркой.

«6 — это число Венеры, богини любви, красоты и гармонии. К 22 февраля 2022 года мы придем с определенным уроком и с определенным экзаменом, а сдадим мы его или нет — очень большой вопрос», — отметила провидица.

Кроме того, Никольская обратила внимание на то, что графическое изображение Венеры — соединение круга (дух) с нижним крестом (материя), что, по ее заверениям, означает, что 22.02.2022 дух сойдет на материю, то есть на Землю.

«Венера сейчас в соединении со знаком Козерога, с Марсом и Плутоном, а это очень непростая конфигурация: жизнь будет буквально спрашивать, что вы сделали, с каким багажом вы пришли на эту землю, с каким багажом вы подошли к этой дате», — предупредила эксперт по звездам.

В заключение предсказательница напомнила, что каждый день, где есть число 2 и ближе к этому дню, перед всеми будет стоять большой жизненный выбор и подстерегать жизненные уроки, и к важной дате 22.02.2022 необходимо подойти в осознанном сознании.

«22 февраля обязательно надо постараться немного отойти от всей суеты мира, побыть наедине с самим собой, помедитировать и послать в мир добро, любовь и позитив, разрешить себе из мира тьмы перейти в мир света», — резюмировала Алена Никольская.

Как ранее писал 5-tv.ru, астролог Никольская составила астропрогноз на неделю с 21 по 27 февраля.

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