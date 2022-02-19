Астрологи и нумерологи в последнем месяце зимы выделяют особенную дату — 22 февраля, сплошные двойки привлекательны и для влюбленных пар — они с удовольствием планируют бракосочетание на день с редкой комбинацией цифр 22.02.2022. Насколько оправданна и благоприятна ли для отношений вожделенная дата — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила астролог Алена Никольская.

«Это символический момент отчета для всего человечества. Двойка в нумерологии — число двойственности, когда мы постоянно взвешиваем, когда мы выбираем между светом и тьмой, между низшим и высшим миром, между добром и злом. А мужчина и женщина — тоже двойственность, две половины одного целого», — заявила предсказательница.

По мнению Никольской, до 22 февраля в каждой дате, где есть число 2 — 2, 12, 20–28 февраля — заключен определенный урок для всех людей. В обозначенные дни астролог советует вести дневник наблюдений, чтобы не упустить предлагаемые жизнью перспективные варианты, а также возможность большого прорыва в делах или отношениях.

Согласно подсчетам, как дата 22.02 в сумме дает 6, так и текущий год 2022 проходит под шестеркой.

«6 — это число Венеры, богини любви, красоты и гармонии. К 22 февраля 2022 года мы придем с определенным уроком и с определенным экзаменом, а сдадим мы его или нет — очень большой вопрос», — отметила провидица.

Кроме того, Никольская обратила внимание на то, что графическое изображение Венеры — соединение круга (дух) с нижним крестом (материя), что, по ее заверениям, означает, что 22.02.2022 дух сойдет на материю, то есть на Землю.

«Венера сейчас в соединении со знаком Козерога, с Марсом и Плутоном, а это очень непростая конфигурация: жизнь будет буквально спрашивать, что вы сделали, с каким багажом вы пришли на эту землю, с каким багажом вы подошли к этой дате», — предупредила эксперт по звездам.

В заключение предсказательница напомнила, что каждый день, где есть число 2 и ближе к этому дню, перед всеми будет стоять большой жизненный выбор и подстерегать жизненные уроки, и к важной дате 22.02.2022 необходимо подойти в осознанном сознании.

«22 февраля обязательно надо постараться немного отойти от всей суеты мира, побыть наедине с самим собой, помедитировать и послать в мир добро, любовь и позитив, разрешить себе из мира тьмы перейти в мир света», — резюмировала Алена Никольская.

Как ранее писал 5-tv.ru, астролог Никольская составила астропрогноз на неделю с 21 по 27 февраля.