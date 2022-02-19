Время реализовать творческий потенциал: астропрогноз на неделю с 21 по 27 февраля

Очередная неделя предусматривает для людей целый каскад разноплановых астрологических аспектов. Мало того, ее середина знаменуется 23 февраля — Днем защитника Отечества. Мужской праздник привлечет энергетику сильного пола, поэтому основные аспекты, по словам астролога Алены Никольской, будут посвящены именно с ней. Обо всех аспектах на предстоящую неделю, с 21 по 27 февраля, предсказательница поведала в беседе с 5-tv.ru.

«Марс находится у нас в знаке Козерога. Марс как раз отвечает за наших мужчин, за их деловые качества, за их волю, за их активность, за их движение вперед. И Марс в Козероге очень деятельный, поэтому если вам важно где-то сделать большой шаг вперед, если вам важно сейчас в чем-то достичь каких-то вершин, достижений, заявить о себе — сейчас самое подходящее время», — рассказала специалист.

Однако, по ее словам, стоит быть аккуратными, ведь Меркурий с 23 по 26 февраля будет находиться в напряженных аспектах с Ураном. Это значит, что вполне вероятны непредсказуемые события: вроде агрессии от неуравновешенных людей или техногенных катастроф.

«Поскольку у нас Меркурий отвечает за все, что связано с поездками, коммуникациями, информацией и любыми гаджетами в квадратуре, в конфликтном аспекте с Ураном — он может нас подвести», — отметила Никольская.

Она уточнила, что техника, начиная с привычных гаджетов в виде телефона до приборов на борту самолета — может внезапно выйти из строя. Особо осторожными в эти дни необходимо быть людям, которые работают с опасным оборудованием и веществами.

«Пожалуйста, постарайтесь на этой неделе никуда не летать. Уж очень напряженные аспекты. Может пойти все не так, как хотелось бы», — посоветовала специалист.

Предстоящая неделя буквально создана для реализации креативного потенциала творческих личностей, ведь в эти дни эмоции будут переполнять абсолютно всех людей. Поэтому даже те, кто никогда не проявлял себя в искусстве, захотят высвободить эту энергию.

«Для того, чтобы эти негативные эмоции не выбили вас из колеи, поставьте музыку. Ту музыку, которая вам нравится. Будьте вообще в музыкальном пространстве. Если вы хотя бы иногда читаете какие-то стихи. — рекомендует астролог. — Почитайте стихи, которые вам нравятся».

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