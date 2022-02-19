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Онкологи назвали чай, который может спровоцировать развитие рака

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 2 829

После кружки этого напитка человек получает такую же дозу канцерогена, как от 100 выкуренных сигарет.

Онкологи назвали чай, который может спровоцировать развитие рака

Фото: Depositphotos / gresey

Что может быть приятнее чашечки горячего чая, которая поможет согреться в самый ненастный день и создаст ощущение домашнего уюта? Преданные поклонники уверены, что достойной замены нет.

Между тем, ученые предостерегают от злоупотребления одним из видов чая, который в последнее время стал популярен во всем мире. Как выяснилось, этот напиток способен провоцировать развитие онкологических заболеваний, пишет Daily Express.

Сообщается, что с чаем мате, который делают из высушенных листьев особого вида дерева под названием падуб парагвайский, связан едва ли не каждый пятый случай заболевания раком на территории Южной Америки, где его особенно любят.

Обычно мате подают в специальном сосуде с трубочкой. При этом его даже не нужно заваривать. Достаточно залить горячей водой и сразу после этого пить. Считается, что напиток отлично тонизирует за счет содержания кофеина.

Но последние исследования показывают, что частое употребление этого вида чая может привести к негативным последствиям для здоровья.

Если пить мате долго и в больших количествах, это увеличивает риск возникновения рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи, считают в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга.

Дело в том, что в мате содержится опасный канцероген — полициклические ароматические углеводороды. Похожие есть в сильно прожаренном мясе, а также в табачном дыме.

Как отмечается в материале, если учесть, что на одну порцию напитка уходит порядка 50 граммов листьев, то после кружки мате человек получает такую же дозу канцерогена, как после 100 выкуренных сигарет.

Однако, ученые также отмечают, что в данном случае очень важно соблюдать меру. Если не употреблять чай мате слишком часто и в больших объемах, то вреда от него не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что россияне съедают по 15 килограммов смертоносного продукта в год.

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