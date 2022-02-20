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Миллиардер Илон Маск начал встречаться с 27-летней актрисой Наташей Бассет

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 065

Американский инженер и знаменитость находятся в отношениях уже несколько месяцев.

Миллиардер Илон Маск начал встречаться с 27-летней актрисой Наташей Бассет

Фото: ТАСС / Zuma

Новой возлюбленной миллиардера Илона Маска стала 27-летняя актриса Наташа Бассетт. Девушка была замечена выходящей из частного самолета инженера в Лос-Анджелесе пару дней назад. Тогда журналисты издания Hollywood Life и узнали в спутнице Маска австралийскую знаменитость. По словам репортеров, пара состоит в отношениях уже несколько месяцев.

Карьера Наташи Бассетт началась в 2010 году. Она отметилась в таких известных проектах как сериалы «Рейк» и «Отчаянные парни». В 2022 году актриса исполнит роль первой любви «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли Дикси Локк в одноименном байопике о легендарном музыканте, который стартует в прокате 24 июня.

Instagram @natashabassett

Первые серьезные отношения Илона Макса закончились свадьбой в 2000 году с писательницей Джастин Уилсон. Она подарила перспективному бизнесмену первенца — сына Неваду, однако он скончался в возрасте десяти недель по причине синдрома внезапной детской смерти. В 2004 году посредством ЭКО у пары появились близнецы — Гриффина и Ксавьера, а в 2006 Уилсон родила тройню — Дамиана, Саксона и Кая. В сентябре 2008 году пара объявила о разрыве отношений из-за нового романа Илона Маска с актрисой Талулой Райли.

Инженер женился на девушке в 2010 году. В 2012 они расторгли брак и в 2013 узаконили отношения вновь. В 2016 году бывшие возлюбленные уже окончательно расстались, подав заявление на развод.

С 2018 года Илон Маск встречался с Клэр Буше, более известной как певица Граймс. В 2020 году у пары появился ребенок, а в 2021 году они объявили о своем расставании.

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