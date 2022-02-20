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Появились кадры нападения на композитора Колкера в Петербурге

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 159

88-летний деятель искусств уже написал заявление в полицию. Преступника ищут.

Фото, видео: Kino-teatr.ru; 5-tv.ru

Появились кадры нападения на известного композитора Александра Колкера в лифте его дома в Петербурге. Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении 5-tv.ru, 88-летний ожидал на лестничной площадке, собираясь спуститься вниз. За ним стоял неизвестный мужчина.

Когда лифт подъехал и двери открылись, деятель искусств вошел в кабину. За ним последовал и предполагаемый злоумышленник. Колкер нажал на кнопку нужного этажа и поднял глаза на мужчину. В этот момент неизвестный набросился на композитора, повалил на пол и начал душить.

После этого нападавший выбежал из лифта и скрылся. Как стало известно, злоумышленник нанес музыканту ножевое ранение в руку. При этом, по имеющейся информации, он ничего не украл. Мотивы преступника пока неизвестны. Его личность устанавливают правоохранительные органы, мужчина разыскивается.

Александр Колкер родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, играл в оркестре. Позднее окончил Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет — Прим. Ред.) и какое-то время работал инженером.

Однако музыка по-прежнему увлекала будущую знаменитость больше всего и в 1958 году Колкер стал заниматься профессиональной композиторской деятельностью. Он писал песни для звезд отечественной эстрады — Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Михаила Боярского.

Среди его композиций такие шлягеры, как «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли». Супруга композитора — известная певица, народная артистка России Мария Пахоменко, которая непередаваемо исполняла песни, написанные супругом. Она скончалась в 2013 году после продолжительной болезни.

У маэстро также есть дочь Наталья и внучка Мария.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что композитор Александр Колкер рассказал о своем состоянии после ножевого ранения.

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