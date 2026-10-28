Путин: Россия готова помогать Африке в борьбе с терроризмом

Россия готова и дальше оказывать странам Африки содействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Москва рассчитывает продолжить тесное взаимодействие с Африканским союзом по международной повестке, вопросам мира и безопасности, а также предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций.

«Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм», — сказал Путин.

Кроме того, по словам президента, российские финансовые структуры заинтересованы в установлении контактов с новым общеафриканским кредитным рейтинговым агентством, созданным в рамках Африканского союза.

Путин также напомнил, что Россия ранее поддержала намерение Африканского союза присоединиться к «Группе двадцати» в качестве полноправного участника.



Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова делиться технологиями с Африкой: многие компании уже сейчас участвуют в десятках энергетических проектов на континенте.

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