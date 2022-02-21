Выпущенный с Украины снаряд попал в пограничный пункт ФСБ по Ростовской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 13 040

В ведомстве сообщили, что здание полностью разрушено.

Фото, видео: Depositphotos / ijdema; ЦОС ФСБ РФ

Выпущенный с Украины снаряд попал в пограничный пункт Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, здание полностью разрушено. Инцидент произошел в 150 метрах от границы. Пострадавших нет.

«21 февраля т. г. в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Это уже третий случай прилета на российскую территорию снарядов со стороны соседнего государства, где за последние дни сильно обострилась ситуация. Как сообщал 5-tv.ru, два боевых снаряда прилетели 19 февраля. Первый разорвался в километре от границы всего в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. Другой же боеприпас упал на хозяйственную постройку в хуторе Маноцкий Тарасовского района. По счастливой случайности, так же обошлось без пострадавших.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. На фоне этого было объявлено об экстренной эвакуации в Россию гражданского населения и мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

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