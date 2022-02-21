Телеведущая Юлия Барановская заявила о свадьбе с Киркоровым после поцелуя в губы

Телеведущую Юлию Барановскую стали подозревать в романе с разведенным певцом Григорием Лепсом, однако 41-летняя знаменитость представила публике нового потенциального претендента на свое сердце. Им оказался король российской эстрады Филипп Киркоров.

На своей странице в Instagram Юлия опубликовала видеозапись со дня рождения дочери певицы Жасмин. На кадрах звезда телевидения и музыкант весело проводят время, крепко жмутся друг к другу, а затем страстно целуются в губы.

«Для тех, кто не знает: мы решили пожениться. Все! Кричите нам „горько“! Горько!» — призналась телеведущая.

Мать журналистки Этера Левиева немедленно подошла к возможным влюбленным и подтвердила, что пара якобы настроена на серьезные отношения.

«Я свидетель. Хватит слухов, это правда», — рассказала она.

Instagram @baranovskaya_tv

С недавнего времени Юлию Барановскую стали подозревать в отношениях с Григорием Лепсом, однако «свободный» артист был недавно замечен в компании украинской модели Натальи Болюх, где прекрасно себя чувствовал без звездной многодетной матери. Вполне вероятно, что неожиданное признание телеведущая решили сделать на волне этих слухов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Александр Панайотов невольно подогрел слухи о романе Лепса и Барановской.