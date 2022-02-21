Телеведущая Юлия Барановская заявила о свадьбе с Киркоровым после поцелуя в губы

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 272

Помимо этого, знаменитость подозревают в романе с разведенным певцом Григорием Лепсом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущую Юлию Барановскую стали подозревать в романе с разведенным певцом Григорием Лепсом, однако 41-летняя знаменитость представила публике нового потенциального претендента на свое сердце. Им оказался король российской эстрады Филипп Киркоров.

На своей странице в Instagram Юлия опубликовала видеозапись со дня рождения дочери певицы Жасмин. На кадрах звезда телевидения и музыкант весело проводят время, крепко жмутся друг к другу, а затем страстно целуются в губы.

«Для тех, кто не знает: мы решили пожениться. Все! Кричите нам „горько“! Горько!» — призналась телеведущая.

Мать журналистки Этера Левиева немедленно подошла к возможным влюбленным и подтвердила, что пара якобы настроена на серьезные отношения.

«Я свидетель. Хватит слухов, это правда», — рассказала она.

Instagram @baranovskaya_tv

С недавнего времени Юлию Барановскую стали подозревать в отношениях с Григорием Лепсом, однако «свободный» артист был недавно замечен в компании украинской модели Натальи Болюх, где прекрасно себя чувствовал без звездной многодетной матери. Вполне вероятно, что неожиданное признание телеведущая решили сделать на волне этих слухов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Александр Панайотов невольно подогрел слухи о романе Лепса и Барановской.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.77
1.01 87.34
1.19
Судьбоносный день: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

Последние новости

10:44
Бледанс назвала идеальный подарок мужчине к 23 февраля: «Эмоции на всю жизнь!»
10:35
У работающих пенсионеров вырастет зарплата в 2022 году. Но при одном условии
10:19
Эмир Кустурица назначен главным режиссером театра Российской армии
10:18
Журналист из США высмеял санкции Вашингтона: «Ну что они могут сделать?»
10:10
Как прогнать домового и стоит ли вообще это делать
9:56
Картину Анри Матисса стоимостью в миллион евро случайно нашли среди мусора

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Все от нервов? Онколог рассказал, способен ли стресс «разбудить» рак
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год