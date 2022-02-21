Как Моника Беллуччи: при каком типе лица женщина будет стареть красиво

Медик посоветовала желающим удалить комочки Биша не торопиться лечь на операционный стол.

Желание сохранить красоту с возрастом естественно практически для всех женщин и мужчин. К сожалению, с течением лет меняются анатомические структуры, на внешнем виде сказывается образ жизни и многие другие внешние факторы. Однако красиво стареть могут не только голливудские дивы, уверена пластический хирург Анастасия Гузик. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала, как увеличить свои шансы на сохранение привлекательности.

Медик отметила, что можно много говорить о влиянии генетики, здорового образа жизни и режима сна, но она, как хирург, решила зайти с точки зрения анатомии.

«Анатомия лица состоит из костей мягких тканей, в том числе и мышц жировой ткани, что тоже является немаловажным, и, конечно, сама кожа. Если у вас достаточно выраженная костная структура скелета, то есть скулы, подбородок, на них все мягкие ткани будут держаться очень хорошо, поэтому у людей скандинавской внешности с хорошо выраженными скулами и хорошо выраженным подбородком и вообще с плотными твердыми костными структурами старение проявляется гораздо позже, чем у всех остальных».

По словам специалиста, секрет молодости хранится в жировой ткани. Не стоит гнаться за трендами и удалять комочки Биша, потому что они являются хорошей структурной поддержкой для всего лица. Хирург предостерегла от поспешных решений, поскольку с возрастом без комков лицо начнет гораздо быстрее «опускаться». Не стоит забывать и об уходе за кожей.

«Ваша кожа — это коллаген, какие-то уходовые процедуры косметологические, в которых я, к сожалению, не сильно разбираюсь, но здесь, я думаю, можно поговорить о типах старения кожи, — отметила Гузик, — Есть деформационный тип, есть усталый тип, есть мышечный тип, есть мелкоморщинистый тип. Из всех этих видов усталый тип самый благоприятный в плане старения, потому что достаточное количество жировой ткани, на которой все держится, и очень хорошо этот тип поддается различным аппаратным косметологическим услугам».

Хирург полагает, что сейчас красиво стареть могут не только люди с пресловутой хорошей генетикой. Она уверена — сохранить привлекательность и в зрелом возрасте могут практически все при правильном уходе.

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