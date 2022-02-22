Карьере конец? Как звучит голос Максим после комы

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, как сейчас звучит голос исполнительницы, и почему она поссорилась с Егором Кридом?

Певица Максим заново учится петь! Как звезда эстрады чувствует себя после пережитой комы? Кто из окружения артистки предал ее в тяжелый момент? Что случилось между Максим и Егором Кридом? И сможет ли она когда-нибудь снова выйти на сцену? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Максим потихоньку возвращается к обычной жизни после тяжелой болезни. Она вновь занимается музыкой, открыла свою школу искусств. Улыбается. Полна сил и планов на будущее.

«У меня появилось столько энергии, такая другая любовь к жизни, новая, такая огромная», — признается Максим.

Недавно Марина записала дуэт с Егором Кридом. Они выпустили обновленную версию ее старого хита «Отпускаю».

«Он сразу предложил свой текст, который мне сразу приглянулся, я поняла, что это прям про мою жизнь», — рассказывает певица Максим.

Артистка делится: совместная работа могла закончиться не начавшись. Первая встреча двух знаменитостей обернулась скандалом.

«Мы, как две яркие творческие личности, дико поссорились и ссорились очень ярко в течение нескольких минут, так что все наши помощники прилипли к стенке», — призналась Максим.

Ситуацию спас Крид. Молодой человек первым пошел на мировую.

«Он просто подошел, обнял и сказал: „Давай не будем ссориться“. Все. Я растаяла, как девочка», — говорит Максим.

Максим признается: каждая нота давалась ей с большим трудом. До сих пор неясно, когда она сможет петь в полную силу. О живом выступлении на концерте пока не может быть и речи.

«Я сейчас занимаюсь вокалом, заново учусь петь, потому что, к сожалению, то, что со мной произошло, не проходит бесследно», — призналась Максим.

Летом прошлого года Максим попала в больницу. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние девушки ухудшалось с каждым днем. Ее ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Певица вспоминает: в тот страшный момент некоторые близкие люди проявили себя не с лучшей стороны. Их предательство стало для нее настоящим ударом.

«Переоформлять мои документы, подделывать мои подписи. В общем, это те люди, которые со мной были 15-20 лет вместе, которым я очень доверяла, но я могу признаться честно, я удалила 90% своего общения, когда пришла в себя», — рассказала исполнительница.

Были и те, кто искренне переживал: родственники, поклонники и коллеги.

«В свое время каждая песня становилась хитом, а хиты были такими большими, что они стали на все времена. И люди ее очень любят и это очень важно», — считает певец Брендон Стоун.

Максим смогла преодолеть болезнь! Она вернулась домой к любимым дочкам.

«У нас выходной всегда очень активный, сейчас мы катаемся много на лыжах, старшая катается на сноуборде, ну иногда на ватрушках, конечно, бесимся», — рассказывает Максим.

Однако болезнь не прошла бесследно. Марина еще долго будет ощущать ее последствия:

«Легкие восстанавливаются, пока с трудом, летать пока нельзя».

По словам девушки, она готова мириться с любыми ограничениями. Но ее ужасно расстраивают проблемы с голосом. Артистка хочет петь.

«В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться также, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», — рассказала врач-отоларинголог Элеонора Терехова.

Максим признается: она действительно не представляет себя без сцены. Мечтает вновь дарить свои песни поклонникам. И сделает все возможное, чтобы скорее вернуться в строй.