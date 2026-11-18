Дежурные наборы косметики, кружки с символом года и носки в качестве новогоднего подарка частенько портят настроение не только получателю, но и самому дарителю. Особенно, если заранее понятно, что это вещи, которыми, скорее всего, никто не собирается пользоваться.

Так что же тогда подарить ребенку, родителям или коллегам? Как уложиться даже в самый скромный бюджет и при этом умудриться удивить человека, у которого все есть?

Подарки мужчине на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Мужские подарки можно подбирать под конкретное увлечение или его образ жизни. Ведь даже привычный предмет станет удачным сюрпризом, если решает повседневную проблему.

Умная термокружка . Подойдет мужчине, который постоянно пьет кофе за рабочим столом или берет горячие напитки в дорогу. Модели с функцией подогрева помогают поддерживать заданную температуру;

. Подойдет мужчине, который постоянно пьет кофе за рабочим столом или берет горячие напитки в дорогу. Модели с функцией подогрева помогают поддерживать заданную температуру; Набор для приготовления стейков . Хороший вариант для любителя готовить мясо. В комплект могут входить термометр, щипцы, специи и разделочная доска;

. Хороший вариант для любителя готовить мясо. В комплект могут входить термометр, щипцы, специи и разделочная доска; Сложная настольная игра . Стратегия, детектив или игра на ассоциации способна оживить встречи с друзьями. Для большой компании подойдут быстрые игры с простыми правилами, для двоих — сложные логические головоломки;

. Стратегия, детектив или игра на ассоциации способна оживить встречи с друзьями. Для большой компании подойдут быстрые игры с простыми правилами, для двоих — сложные логические головоломки; Массажная подушка . Практичный подарок для человека, который много времени проводит сидя. Существуют модели для шеи, плеч и спины;

. Практичный подарок для человека, который много времени проводит сидя. Существуют модели для шеи, плеч и спины; Набор для домашнего бариста. Ручная кофемолка, воронка для заваривания и несколько сортов кофе понравятся человеку, который интересуется приготовлением напитков.

Подарки женщине на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

Косметика и украшения остаются привычными вариантами, но ошибиться с ароматом, оттенком или дизайном очень легко. Более универсальный подход — подарки, связанные с отдыхом, уютом и любимыми занятиями.

Шелковая наволочка . Приятный аксессуар для спальни, который выглядит празднично и подходит для повседневного использования;

. Приятный аксессуар для спальни, который выглядит празднично и подходит для повседневного использования; Шкатулка для украшений . Подойдет обладательнице большой коллекции серег, колец и цепочек. Особенно удобны модели с отдельными секциями и мягкой внутренней отделкой;

. Подойдет обладательнице большой коллекции серег, колец и цепочек. Особенно удобны модели с отдельными секциями и мягкой внутренней отделкой; Набор для создания ароматических свечей . Интересный подарок для любительницы рукоделия. В комплект обычно входят воск, фитили, емкости и инструкция;

. Интересный подарок для любительницы рукоделия. В комплект обычно входят воск, фитили, емкости и инструкция; Электрическая грелка для рук . Компактный прибор пригодится во время зимних прогулок или поездок;

. Компактный прибор пригодится во время зимних прогулок или поездок; Красивое издание любимой книги. Коллекционный том с иллюстрациями, необычной обложкой или дополнительными материалами станет хорошим подарком для поклонницы определенного автора.

Подарки ребенку на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Bahnmueller

Чтобы игрушка понравилась, она должна не только заинтересовать ребенка, но и соответствовать его возрасту. Слишком сложная быстро наскучит, а неподходящая может оказаться опасной.

Магнитный конструктор . Подойдет детям, которым нравится строить дома, башни и фантастические сооружения. Важно учитывать возрастную маркировку и надежность крепления магнитных элементов;

. Подойдет детям, которым нравится строить дома, башни и фантастические сооружения. Важно учитывать возрастную маркировку и надежность крепления магнитных элементов; Домашний театр теней . Необычный подарок для семейных вечеров. Набор с фигурками, экраном и источником света позволяет разыгрывать сказки и придумывать собственные истории;

. Необычный подарок для семейных вечеров. Набор с фигурками, экраном и источником света позволяет разыгрывать сказки и придумывать собственные истории; Набор юного исследователя . Простые опыты с кристаллами, водой или природными материалами способны увлечь любознательного школьника;

. Простые опыты с кристаллами, водой или природными материалами способны увлечь любознательного школьника; Интерактивный глобус . Подарок для ребенка, который интересуется странами, животными и путешествиями. Некоторые модели сопровождают изучение карты звуковыми рассказами и заданиями;

. Подарок для ребенка, который интересуется странами, животными и путешествиями. Некоторые модели сопровождают изучение карты звуковыми рассказами и заданиями; Набор для создания комиксов. Альбом с шаблонами, фломастеры и наклейки помогут придумать собственных персонажей. Особенно подойдет детям, которые любят рисовать и сочинять истории.

Подарки коллегам на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Artur Cupak

В рабочих коллективах подарок можно не стараться делать слишком личным или обязывающим. Лучше выбирать нейтральные вещи, которые пригодятся в офисе, дома или во время отдыха.

Настольный органайзер . Подставка для телефона, отделения для канцелярии и небольшая полка помогут организовать рабочее пространство. Особенно полезен такой аксессуар тем, кто постоянно работает с документами;

. Подставка для телефона, отделения для канцелярии и небольшая полка помогут организовать рабочее пространство. Особенно полезен такой аксессуар тем, кто постоянно работает с документами; Миниатюрный настольный светильник . Компактная лампа с регулировкой яркости пригодится для чтения и работы, а еще он придаст рабочему месту уют;

. Компактная лампа с регулировкой яркости пригодится для чтения и работы, а еще он придаст рабочему месту уют; Набор необычного чая . Несколько сортов в подарочной упаковке — нейтральный вариант для коллеги. Можно выбрать классический черный чай, травяные смеси или напитки без кофеина;

. Несколько сортов в подарочной упаковке — нейтральный вариант для коллеги. Можно выбрать классический черный чай, травяные смеси или напитки без кофеина; Вечный календарь. Настольный аксессуар, на котором дата выставляется вручную. Он не привязан к конкретному году и может долго украшать рабочий стол;

Настольный аксессуар, на котором дата выставляется вручную. Он не привязан к конкретному году и может долго украшать рабочий стол; Компактная головоломка. Металлическая конструкция, деревянный лабиринт или логический кубик помогут отвлечься во время перерыва.

Подарки родителям на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

Особенно ценными становятся подарки, которые делают повседневную жизнь удобнее. Но бытовая техника не должна выглядеть как очередное напоминание об уборке и готовке.

Цифровая фоторамка . Устройство позволяет показывать семейные фотографии без необходимости распечатывать снимки. Перед вручением можно загрузить любимые кадры разных лет;

. Устройство позволяет показывать семейные фотографии без необходимости распечатывать снимки. Перед вручением можно загрузить любимые кадры разных лет; Электрический плед . Подойдет для отдыха на диване холодными вечерами. Есть модели с автоматическим отключением и защитой от перегрева;

. Подойдет для отдыха на диване холодными вечерами. Есть модели с автоматическим отключением и защитой от перегрева; Семейная фотокнига . Детские фотографии, снимки с праздников и путешествий можно собрать в один альбом. Подписи с датами и небольшими историями сделают подарок особенно трогательным;

. Детские фотографии, снимки с праздников и путешествий можно собрать в один альбом. Подписи с датами и небольшими историями сделают подарок особенно трогательным; Домашняя метеостанция . Устройство с отображением температуры и влажности пригодится родителям, которые следят за домашним микроклиматом. Некоторые модели показывают показатели с наружного датчика;

. Устройство с отображением температуры и влажности пригодится родителям, которые следят за домашним микроклиматом. Некоторые модели показывают показатели с наружного датчика; Набор для выращивания зелени. Небольшой домашний огород с емкостями, грунтом и семенами понравится любителям растений. Для кухни подойдут базилик, петрушка и другие пряные травы.

Недорогие подарки до 1000 рублей

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Artur Cupak

Небольшой бюджет не означает, что придется покупать бесполезный сувенир. В пределах тысячи рублей можно подобрать приятную вещь, особенно если уделить внимание ее качеству и упаковке.

Набор необычных специй. Подойдет человеку, который любит готовить и пробовать новые вкусы. Можно собрать комплект из приправ для мяса, овощей или выпечки;

Подойдет человеку, который любит готовить и пробовать новые вкусы. Можно собрать комплект из приправ для мяса, овощей или выпечки; Многоразовая бутылка для воды. Практичный аксессуар для тренировок, прогулок и работы. Лучше выбирать герметичные модели из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами;

Практичный аксессуар для тренировок, прогулок и работы. Лучше выбирать герметичные модели из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами; Закладка для книг ручной работы. Металлическая, деревянная или кожаная закладка станет небольшим подарком для любителя чтения. Особенно интересно выглядят изделия с гравировкой;

Металлическая, деревянная или кожаная закладка станет небольшим подарком для любителя чтения. Особенно интересно выглядят изделия с гравировкой; Набор для выращивания микрозелени. В комплект могут входить семена, контейнер и субстрат. Такой подарок подойдет тем, кто любит растения, но не готов ухаживать за большим домашним садом;

В комплект могут входить семена, контейнер и субстрат. Такой подарок подойдет тем, кто любит растения, но не готов ухаживать за большим домашним садом; Миниатюрная картина по номерам. Небольшой творческий набор поможет провести несколько спокойных вечеров за рисованием.

Подарки до 5000 рублей

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/benis arapovic

В этой категории выбор значительно шире. Можно найти полезную электронику, качественные аксессуары для дома и предметы, связанные с увлечениями.

Электрический вспениватель молока. Подойдет любителям капучино, латте и других напитков с молочной пеной. Компактный прибор не требует много места и может использоваться вместе с обычной кофеваркой;

Подойдет любителям капучино, латте и других напитков с молочной пеной. Компактный прибор не требует много места и может использоваться вместе с обычной кофеваркой; Набор кухонных ножей. Практичный подарок для человека, который увлекается приготовлением еды;

Практичный подарок для человека, который увлекается приготовлением еды; Плед с рукавами. Необычная альтернатива обычному покрывалу. Его удобно использовать во время чтения или просмотра фильмов, поскольку руки остаются свободными;

Необычная альтернатива обычному покрывалу. Его удобно использовать во время чтения или просмотра фильмов, поскольку руки остаются свободными; Домашний проектор звездного неба. Декоративное устройство создает световые узоры на стенах и потолке. Подойдет для спальни или детской комнаты;

Декоративное устройство создает световые узоры на стенах и потолке. Подойдет для спальни или детской комнаты; Набор для приготовления домашней пасты. Ручная машинка для раскатывания теста или специальные приспособления понравятся любителю кулинарных экспериментов.

Дорогие подарки на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Artur Cupak

Дорогой подарок должен оправдывать свою стоимость не только внешним видом — даже самая современная техника может оказаться ненужной, если не учитывать предпочтения человека.

Робот-пылесос с влажной уборкой. Подойдет тем, кто давно планирует автоматизировать уборку. Перед покупкой необходимо учитывать площадь квартиры, высоту порогов и тип напольных покрытий;

Подойдет тем, кто давно планирует автоматизировать уборку. Перед покупкой необходимо учитывать площадь квартиры, высоту порогов и тип напольных покрытий; Кофемашина. Хороший вариант для семьи, в которой регулярно пьют кофе. При выборе стоит обратить внимание на размеры устройства, способы приготовления напитков и сложность очистки;

Хороший вариант для семьи, в которой регулярно пьют кофе. При выборе стоит обратить внимание на размеры устройства, способы приготовления напитков и сложность очистки; Электронная книга с подсветкой. Подойдет человеку, который много читает, особенно в поездках. Важны размер экрана, поддерживаемые форматы файлов и удобство управления;

Подойдет человеку, который много читает, особенно в поездках. Важны размер экрана, поддерживаемые форматы файлов и удобство управления; Качественный чемодан. Практичный подарок для любителя путешествий;

Практичный подарок для любителя путешествий; Проигрыватель виниловых пластинок. Интересный вариант для ценителя музыки. Перед покупкой следует уточнить, есть ли у человека коллекция пластинок и подходящая акустическая система.

Подарки-впечатления на Новый год

Что подарить на Новый год? Подарок детям, женщине, мужчине — идеи. Фото: www.globallookpress.com/Swen Pförtner

Иногда лучший подарок — возможность попробовать что-то новое, провести время с близкими или осуществить давнее желание. Только нужно помнить, что у такого формата есть особенность: получателю придется выделить время, добраться до места проведения мероприятия и воспользоваться сертификатом до окончания срока его действия.