Снегопад застал врасплох зверей Московского зоопарка

Одним из первых погоду оценил знаменитый манул Тимофей. Пушистый хищник вышел из своего домика, чтобы осмотреть первый московский снегопад. Правда, долго гулять на свежем воздухе не стал и довольно быстро вернулся обратно. Видимо, решил, что знакомиться с сугробами лучше постепенно.

Впрочем, снег не заставил Тимофея отказаться от прогулок. Манул стал активнее обычного исследовать свою лужайку: забирается на веточки и полочки, заглядывает под бревна и высматривает спрятанных перепелок. Сотрудники зоопарка подготовили для него небольшие охотничьи задания, чтобы зверь мог проявлять природные инстинкты даже в условиях вольера.

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева; Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

А вот у больших панд своя программа встречи зимы. Жуи и его дочь Катюша не спешат отвлекаться на перемены за окном: куда важнее вовремя подкрепиться. Панды с удовольствием едят свежий бамбук, перебирают стебли и выбирают самые аппетитные кусочки. Катюша — первая большая панда, родившаяся в России в 2023 году. Ее родители — Диндин и Жуи, которые приехали в Москву из Китая в 2019-м.

Тимофей, Жуи и Катюша по-разному реагируют на наступление холодов, но у каждого есть свои способы провести снежный день. Пока москвичи достают теплые куртки и привыкают к сугробам, обитатели зоопарка уже осваивают зимний сезон — каждый в своем темпе.

О том как манул Тимофей готовился к холодам и набирал вес перед зимой ранее рассказывал 5-tv.ru. Осенняя зажировка для него — естественный процесс: в конце сентября хищник весил около пяти килограммов, а ежедневно получал примерно 250–300 граммов корма. При этом раз в неделю специалисты устраивают ему разгрузочный день.

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