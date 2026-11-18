The Sun: мужчина жестоко трехмесячного сына своей девушки

В Великобритании 24-летнего Тайлу Уормби приговорили к пожизненному заключению за убийство трехмесячного сына своей девушки. Мужчина не смог справиться с раздражением из-за плача младенца и нанес ему смертельную травму головы. При этом незадолго до вызова скорой помощи он просматривал порносайт. Об этом сообщает The Sun.

Суд установил, что Уормби намеренно причинил ребенку тяжелые повреждения, а затем пытался скрыть обстоятельства произошедшего. Теперь осужденному предстоит провести за решеткой не менее 21 года, прежде чем он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Не выдержал детского плача и сорвался

Трагедия произошла 15 июля 2022 года в городе Рамсгейт, графство Кент. В ту ночь Уормби присматривал за маленьким Хантером Ходжесом, пока мать ребенка Шеннон спала. Мужчина не был биологическим отцом мальчика, однако участвовал в уходе за ним и называл малыша своим сыном.

Ребенок родился недоношенным. На момент смерти ему было около трех месяцев, но по размерам он соответствовал четырехнедельному младенцу. По версии обвинения, ночью мальчик начал плакать, и мужчина не смог его успокоить.

В какой-то момент Уормби пришел в ярость и с большой силой ударил голову ребенка о твердую поверхность. Во время судебного разбирательства рассматривались разные возможные поверхности, о которые мог удариться малыш: пол, стена или предмет мебели.

При этом Уормби ранее признавался врачу, что испытывает проблемы с контролем гнева. Несмотря на это, он не предпринял мер, чтобы обезопасить малыша.

Просматривал порносайт перед вызовом скорой

Одной из деталей расследования стали сведения о действиях Уормби незадолго до обращения за медицинской помощью. Как выяснили следователи, примерно за десять минут до того, как мать ребенка позвонила в экстренную службу, мужчина посещал порнографический сайт.

Около пяти часов утра Шеннон вызвала медиков. К тому моменту ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. Его обнаружили практически без признаков жизни, а на лице были заметны кровоподтеки.

Мальчика экстренно доставили в больницу. Медики установили, что у младенца серьезно повреждены кости черепа и образовался выраженный отек головного мозга. Из-за тяжести состояния ребенка перевезли на вертолете в специализированную больницу Лондона.

Однако спасти Хантера не удалось. В тот же день он скончался после остановки сердца.

Врачи сравнили травмы ребенка с последствиями страшной аварии

Судебно-медицинская экспертиза установила, что младенец получил тяжелую травму головы. По словам специалистов, характер повреждений был сопоставим с последствиями падения с большой высоты или столкновения на мотоцикле при высокой скорости.

Консультант по детской нейрохирургии Амедео Калисто, описал повреждения. По его словам, они оказались настолько серьезными, что практически все, что могло сломаться, было сломано.

Вскрытие также выявило гипоксически-ишемическое поражение головного мозга — состояние, возникающее при недостаточном поступлении крови и кислорода к мозговой ткани.

Эксперты пришли к выводу, что травмы не могли возникнуть при обычном уходе за младенцем. Именно результаты медицинских исследований стали одним из ключевых доказательств против Уормби.

Мужчина пытался выдать убийство за несчастный случай

После госпитализации Хантера Уормби рассказал полицейским собственную версию произошедшего. Он утверждал, что проснулся около четырех часов утра и обнаружил у малыша припухлость на голове.

По словам мужчины, сначала он дал ребенку детское лекарство и бутылочку с питанием. Позднее мальчик якобы проснулся с громким криком, а припухлость стала заметно больше.

«Я проснулся около половины пятого от его крика. Я поднял его, а затылок весь опух», — рассказывал Уормби правоохранителям.

Мужчина утверждал, что после этого отнес ребенка к матери и они вызвали скорую помощь. Однако дальнейшее расследование показало, что его объяснения не соответствовали характеру обнаруженных повреждений.

Более того, в суде прозвучало, что мужчина пытался переложить ответственность за произошедшее на мать ребенка, когда понял, что врачи не поверят в случайное происхождение травм.

Уормби задержали спустя несколько часов после гибели Хантера.

Младенец страдал еще до смертельного нападения

В ходе расследования выяснилось, что состояние мальчика вызывало опасения еще за несколько недель до трагедии. Ребенок неоднократно попадал в больницу. Мать замечала, что он стал чаще плакать, страдал от рвоты, а его кожа приобрела необычную пятнистую окраску.

Шеннон обращалась за медицинской помощью и пыталась убедить специалистов, что с сыном происходит нечто серьезное. Позднее судебные эксперты обнаружили признаки травм, которые могли возникнуть еще до смертельного нападения.

Специалист по нейропатологии профессор Сафа аль-Саррадж сообщил, что характер более ранних повреждений соответствовал воздействию, связанному с сильной тряской ребенка. По мнению эксперта, такие травмы могли быть нанесены в течение нескольких недель перед смертью мальчика.

Уормби отрицал, что ранее тряс младенца. Однако полиция пришла к выводу, что мужчина причинял ребенку повреждения и до роковой ночи.

Убийца получил пожизненное заключение

После продолжительного расследования, включавшего изучение медицинских заключений, вещественных доказательств и цифровых данных, Уормби предъявили обвинения в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина не признал вину.

Тем не менее 29 октября присяжные признали его виновным по обоим обвинениям. Суд назначил Уормби пожизненное лишение свободы с минимальным сроком заключения 21 год. Это означает, что после отбытия указанного срока его дело может быть рассмотрено на предмет условно-досрочного освобождения.

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