Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 7 044

Документ о дружбе и взаимопомощи также подписали главы независимых самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) по итогам своего обращения к россиянам.

После этого главы названых республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно — вслед за президентом подписали договор о дружбе и взаимопомощи. После этого глава российского государства поздравил глав ЛНР и ДНР.

Незадолго до этого состоялось внеочередное большое заседание Совбеза РФ, по итогам которого Владимир Путин обратился к гражданам страны. Он сказал, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет независимых республик Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках своего обращения Владимир Путин подетально напомнил историю образования Украины.

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