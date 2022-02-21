Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) по итогам своего обращения к россиянам.

После этого главы названых республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно — вслед за президентом подписали договор о дружбе и взаимопомощи. После этого глава российского государства поздравил глав ЛНР и ДНР.

Незадолго до этого состоялось внеочередное большое заседание Совбеза РФ, по итогам которого Владимир Путин обратился к гражданам страны. Он сказал, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет независимых республик Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках своего обращения Владимир Путин подетально напомнил историю образования Украины.