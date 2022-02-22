Дробыш назвал певицу, в которой увидел новую Валерию: «Очень странно»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 349

Продюсер Дробыш назвал певицу, в которой увидел новую Валерию

Дробыш назвал певицу, в которой увидел новую Валерию: «Очень странно»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Победительница «Новой Фабрики звезд» Гузель Хасанова невероятно популярна в сети, а вот на тв певица с яркой внешностью и сильным, мелодичным голосом появляется не часто.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш вывел на большую сцену немало звезд современной эстрады, среди которых Стас Пьеха, Зара, Наталья Подольская, Юлия Михальчик и многие другие. При этом глаз у него, что называется «наметанный» — артист с первого взгляда понимает, в ком из исполнителей есть потенциал, а в ком — нет.

На протяжении нескольких лет продюсер сотрудничал с певицей Валерией. Их профессиональный тандем ведет свое начало с 2000-х. Как раз тогда вышли ее быстро ставшие хитами композиции «Часики, «Была любовь» и «Нежность». Знаменитость тогда с триумфом вернулась к концертной и исполнительской деятельности после тяжелого развода с экс-супругом Александром Шульгиным.

Как рассказал Дробыш, среди восходящих звезд шоу-бизнеса есть одна певица, которая напоминает ему Валерию.

«Это не копия, но вырастает молодая Валерия. По характеру, по манере. Очень странно, ее не сильно где показывают, но в интернете зарабатывает денег больше, чем все мои артисты вместе взятые», — признался Дробыш в эфире «Север-шоу». 

Продюсер говорил о молодой певице Гузель Хасановой. Обладательница глубокого, мощного голоса быстро завоевала сердца поклонников своими лирическими композициями.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

29-летняя артистка родилась в Ульяновске. Занималась музыкой с раннего детства, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. По настоянию родителей получила юридическое образование, однако душа девушки все равно жаждала творчества. Гузель занималась с педагогом по вокалу, пела на студенческих мероприятиях. Принимала участие в проекте «X-фактор». Однако потерпела неудачу.

В 2014 году на молодежном форуме она встретила Игоря Крутого, который выбрал ее в числе других претендентов для конкурса «Новая волна» — это был первый судьбоносный поворот в карьере певицы. Второй раз исполнительница вытащила «счастливый билет», когда прошла кастинг в «Новую Фабрику звезд» 2017 года и попала в команду Виктора Дробыша. В итоге Гузель одержала победу и сейчас активно развивается как самостоятельный артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Фадеев высмеял российских звезд, сравнив их вокал с криками петуха.

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