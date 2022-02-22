Судьбоносный день: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15 463

Магия чисел затронет абсолютно всех людей без исключения и в корне изменит их жизнь. Не упустите шанс начать жизнь с чистого листа.

Судьбоносный день: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

Фото: Depositphotos / smspsy; 5-tv.ru

Текущий год знаменует собой наступление уникальной даты: 22-й день второго месяца 2022 года. Магическое сочетание пяти двоек может стать поворотным моментом в жизни многих людей. Но под благословение Вселенной в предстоящие сутки попадут далеко не все. Таролог Марианна Абравитова считает, что люди разделятся на два лагеря: те, кого ожидает удача, и те, для кого этот день обернется настоящим крахом.

«Первая часть: она получит с сегодняшнего дня разворот событий в своей жизни на 180 градусов в лучшую сторону. И эти люди могут получать действительно много бонусов, у них могут настраиваться те дела, которые раньше буксовали: новая работа, новые партнерские связи, беременность, поход в ЗАГС или предложение руки и сердца, то есть очень многие вещи произойдут у одной половины человечества», — рассказала Марианна Абравитова.

Вторая же половина человечества, по словам таролога, столкнется с неминуемым ухудшением качества и состояния жизни.

«Будет все разваливаться с этого дня, болезни, даже будут смерти, разваливаться браки, увольнения с работы, безденежье и прочее», — отметила экстрасенс.

Читайте также

Из мира тьмы — в мир света: что значит красивая дата 22.02.2022

Эксперт убеждена, что заранее узнать о предрасположенности к одной из линий судеб у конкретного человека будет невозможно, поскольку это распределение никак не связано ни с принадлежностью к зодиакальному кругу, ни с датой рождения, ни с нумерологическим значением пяти двоек. Однако истинно одно — выбор коснется абсолютно каждого.

«Здесь мы сейчас находимся в такой неопределенной точке, когда, знаете, на конкурсе, может быть, как на экзамене: что ты получишь, какую оценку тебе вынесут, какой фант ты вытащишь грубо говоря», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гороскопе возможностей на 2022 год по дате рождения.

+1° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.77
1.01 87.34
1.19
Судьбоносный день: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

Последние новости

10:44
Бледанс назвала идеальный подарок мужчине к 23 февраля: «Эмоции на всю жизнь!»
10:35
У работающих пенсионеров вырастет зарплата в 2022 году. Но при одном условии
10:19
Эмир Кустурица назначен главным режиссером театра Российской армии
10:18
Журналист из США высмеял санкции Вашингтона: «Ну что они могут сделать?»
10:10
Как прогнать домового и стоит ли вообще это делать
9:56
Картину Анри Матисса стоимостью в миллион евро случайно нашли среди мусора

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Все от нервов? Онколог рассказал, способен ли стресс «разбудить» рак
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год