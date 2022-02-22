Выйти замуж не напасть: каким знакам зодиака нельзя заключать брак 22.02.2022

Заручиться не только чувствами, но и поддержкой звезд мечтают многие молодожены, выбирая красивые даты для заключения брачного союза. Один из самых востребованных дней для влюбленных — 22 февраля, его нумерологическое и астрологическое значение раскрыла в беседе с 5-tv.ru психолог, астролог, биоэнергетик Елена Искра.

«22.02.2022 — необыкновенная волшебная дата с огромным стечением двоек, а двойка в нумерологии означает харизму, сексуальность, денежную энергию и энергию удовольствий. К тому же это еще и второй день недели, вторник, плюс идут 22-е лунные сутки — таким образом, у нас восемь двоек в сочетании», — охарактеризовала дату эксперт.

Однако, предупредила астролог, такое сочетание цифр подразумевает очень большую нагрузку, с точки зрения влияния и потенциала этих цифр и энергий на человека.

«Как обратная сторона медали, в этот день мы можем особенно чувствовать эмоциональный дискомфорт и лень, обращать внимание на достигнутое и не достигнутое, подводить результаты и итоги», — описала эмоциональный фон дня Елена Искра.

Двойственный характер и неоднозначность 22 февраля должны насторожить стремящихся узаконить свои отношения в красивую дату и предостеречь их от принятия скоропалительных решений. По мнению психолога, назначать значимые события необходимо не следуя скоротечной моде, а с осторожностью, помня народную мудрость о том, что главное — не замуж попасть, а замужем не пропасть, ведь жить придется со своей половинкой всю оставшуюся жизнь.

Аутсайдерами волшебной даты оказались два знака зодиака, которым астролог категорически не рекомендует сочетаться узами брака 22.02.2022.

«Скорпион — Луна идет активно по знаку Скорпиона в этот период, и это может зафиксировать очень нестабильные состояния в союзе: он может сопровождаться изменами, вплоть до того, что ваши вкусовые пристрастия вдруг вам окажутся не милы и не к сердцу», — предупредила предсказательница.

Второй знак зодиака — Водолей. По словам эксперта по звездам, 22 февраля закрывает период, называемый «Врата Водолея», стартовавший 2 февраля.

«Для знака Водолея этот период — однозначно трансформационный: в этот отрезок времени Водолеи не понимают, что в их жизни происходит. Они понимают, что, как раньше, они не могут, но как по-новому — еще не знают, и в такой период неопределенности сочетаться узами брака я бы не рекомендовала», — пояснила Искра, добавив, что вы можете впоследствии пожалеть об импульсивном шаге.

Астролог посоветовала не гнаться за модой, а принимать столь серьезные решения на трезвую голову, с единением разума, души и тела.

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