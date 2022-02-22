Такого больше не будет: каких чудес ждать от зеркальной даты 22.02.2022

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4 728

Эксперты-эзотерики призывают провести день с максимальной выгодой для себя. В противном случае шанс изменить судьбу будет упущен.

Такого больше не будет: каких чудес ждать от зеркальной даты 22.02.2022

Фото: Depositphotos / agsandrew

Зеркальные даты — особое время, когда каждый человек имеет шанс изменить свою судьбу. 22 февраля 2022 года (22.02.2022) — последнее красивое совпадение тысячелетия, обладающее неимоверной энергией и благоприятствующее свершению чуда. Чего ждать от уникального вторника — в деталях рассказал белый таролог Сергей Борг.

Четыре стихии и любовь

По словам эксперта-эзотерика, многочисленные двойки, что легко сложить в четверки, делают оригинальную дату февраля очень сильной и значимой. Борг отметил, что сегодня будет особенно легко достигать результатов на работе и в любовной сфере. Все, что задумано, свершится, стоит лишь приложить немного усилий.

«Это энергия соединения четырех стихий: земли, воды, огня и воздуха. Их характеризует цифра четыре», — объяснил таролог в разговоре с 360tv.ru.

Сергей Борг отметил, что в этот день проводимые ритуалы будут особенно сильны. Так что людям, мечтающим родить ребенка, обрести хорошую работу, заработать много денег и имеющим иные желания, стоит иметь это ввиду.

«Магия стихий позволяет очень сильно влиять на судьбу других людей», — еще раз подчеркнул эзотерик, намекнув на силу любовных отношений.

Белый таролог уточнил, что магические двойки могут на долгие годы связать людей, энергетически подходящих друг другу. Поэтому, в частности, особенно хорошо сегодня делать предложение, подавать заявление в ЗАГС. Разделяет мнение Борга и астрокоуч Игорь Силенок.

«В этой дате много двоек, а двойка связана с Луной, которая, в свою очередь, связана с материнским началом. Поэтому в этот день максимально благоприятно прояснить свои отношения с мамой», — также добавил второй специалист в области эзотерики.

Про старые обиды в этот день лучше забыть и направить внутреннюю энергию на развитие и созидание.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз на неделю с 21 по 27 февраля.

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