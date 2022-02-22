«Я бы в армию пошел»: в каких войсках лучшего всего проявят себя знаки зодиака

Служба в армии, говорят опытные военные, показывает, кто настоящий мужчина и на кого можно положиться. Но астрологи уверены, что любой знак зодиака может хорошо себя проявить, если выберет нужный профиль. Такой, чтоб соответствовал его талантам. В преддверии 23 февраля — Дня защитника Отечества — эксперты рассказали, где лучше всего служить каждому из 12.

Овен — Воздушно-десантные войска

Рисковать жизнью ради зрелищного прыжка в самое пекло — в стиле Овнов. Им подавай красочный мордобой с криком «Ура!» и прочие геройские мероприятия! Если есть повод посоревноваться в силе и ловкости — они первыми станут в очередь! Окружающим придется быть начеку и следить за буйными товарищами, чтобы их героизм не переходил границу с безумием и откровенной глупостью! Но если эту энергию направить в правильное русло — цены не будет такому солдату!

Телец — танковые войска

Настоящие мужчины, надежные, как броня их танков. Телец достигнет цели при любых обстоятельствах, даже если будет плестись к ней медленнее остальных. Но результат всегда превосходит средства. Так что на упорных и смелых представителей этого знака зодиака можно положиться. Пусть со стороны они кажутся нерасторопными и слегка неуклюжими, внутри живут настоящие воины!

Близнецы — войска связи

Представители этого знака интуитивно знают, как обращаться с информацией. Если им нужно убедить кого-то, они это сделают. Если нужен источник — из-под земли достанут. При этом Близнецы прекрасно умеют жонглировать данными и преподносить из в нужном свете. Только вот с армейской дисциплиной могут быть проблемы, больно ветреные натуры. Но если найти грамотного руководителя, такой связист будет на вес золота!

Рак — подводные войска

На глубине десятков метров в железной банке хорошо на 100% будет только Ракам. Они чувствуют себя там не взаперти, а на веселой экскурсии. Любые невзгоды службы представители этого знака переносят стойко и с улыбкой на лице, ничто не сломит их боевой дух. Отличные напарники, верные соратники, надежное товарищеское плечо!

Лев — мотострелковые войска

Стоит отметить, люди, рожденные под этим знаком зодиака, везде найдут применение своим талантам. Потому что их главная цель — покрасоваться и погеройствовать. Как и при каких обстоятельствах — вопрос даже не второстепенный. Так что в любых войсках эти ребята будут кстати и продемонстрируют свой максимум. Но в мотострелковых они с пулеметом в руках будут смотреться особенно эффектно.

Дева — спецвойска медицинского обеспечения

Девы, хоть за ними и наблюдается такая репутация, больно людям делать не любят. Просто так иногда получается. А если кому-то плохо и больно не по их вине, представители этого астрологического символа вообще не тревожатся. Эта степень хладнокровности крайне полезна в случае экстренной ситуации. Зашивать рану без обезболивающего — без проблем. Оказывать помощь под свистящими над головой пулями — пожалуйста. Железные нервы.

Весы — войска РХБ-защиты

Войска радиационной, химической и биологической защиты — необычно, особо опасно, требует особой смелости. Весы ловко постигают науку, сильны и в теории, и в практике. Они спасут родную армию от смертельной опасности не пулями и танками, а своей головой и грамотными действиями. Кроме того, абсолютное отсутствие внутренней агрессии и пацифистские взгляды этих ребят не страдают в ходе службы в войсках защиты.

Скорпион — военная разведка

Сообразительные, активные, с гибким умом и артистизмом, Скорпионы одарены всеми начальными данными, чтобы стать хорошими разведчиками. Они способны идти на все ради исполнения своего долга, так как приверженность строгим принципам — не их конек. Если есть цель, они ее достигнут любым способом. Разыграют и разговорят любого, отлично притворяются, безжалостны и хитры. Идеальные секретные агенты.

Стрелец — морская пехота

Плюсы такой службы для представителей этого знака зодиака очевидны. Красивую морскую форму дают, на огромных кораблях передвигаться по синим волнам тоже дают, помахать кулаками на суше — пожалуйста! Все радости для лихого героя в одном месте. Эти ребята смелы, веселы, легки на подъем. Но в увольнительной могут и задержаться — сильно любят хорошо праздновать свои подвиги. Так что дисциплина и присмотр за ними должны быть железобетонными.

Козерог — ракетные войска

Завидная выдержка Козерога — его главный плюс во время службы в армии. Этих парней ни прогнуть, ни сломить, ни испугать. Они всегда сохраняют спокойствие и уверенность в себе. Ракетчики-Козероги будут снисходительно поглядывать на других солдатиков, зато исполнят долг перед отчизной блестяще. Легкий снобизм им можно и простить.

Водолей — истребительная авиация

Летчиков не зря обожают девушки. От них так и пахнет адреналином, приключениями, риском! А эти кожаные куртки! Мечта, а не парень! Водолеи могут немного увлечься лихачеством, однако в профессии, в том числе военной, они крайне профессиональны и дисциплинированны. В экстренной ситуации им можно доверить свою жизнь.

Рыбы — инженерные войска

Стрелять и оголять кулаки — не их профиль. Рыбы могут больше, так как одарены талантом тактика. Редкий дар, между прочим. Если надо разведать местность, просчитать ходы противника и устроить им засаду-ловушку, обращаться стоит именно к Рыбам. Просчитают все до мелочей, разработают план действий для любой неожиданной ситуации. Бутылки о голову эти ребята не разбивают, они пользуются ей более изысканно. И результативно.

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